Весь смысл ударов в накопительном эффекте Фото: REUTERS.

Эту сводку читаешь уже не как новость, а как страницу в книжке бухгалтера, который старается, свести баланс к нулю.

Киев. Кременчуг. Кривой Рог. Одесса. Адреса знакомые, по ним бьют не первый раз. Значит есть, что добивать.

Удар по Киеву 16 августа 2026: «Файер Поинт». Опять.

Считаем зарубки на прикладе. 2 июня — цех в Днепропетровской области, комплектующие для дальних дронов и ракет. 2 июля — Киев, системы управления. 1 августа — снова Киев, в одном пакете с «Радиоизмерителем» и «Буревестником». 8 августа — «Киев-111», боевые части и твердотопливные ускорители.

Сегодня — он же плюс «Укрдефенс Кампани». Здесь - компоненты для «Хрущей» и зенитных «Гарпий». Это их перехватчики против наших «Гераней».

Каждый новый заход по одному и тому же «Файер Поинту» отодвигает их сотую ракету на неделю Фото: REUTERS.

Удар по Кременчугу 16 августа 2026: Перевалочная бочка.

Читаем формулировку Минобороны: «уцелевший резервуарный парк продолжает задействоваться для перевалки горюче-смазочных материалов, поступающих из-за рубежа».

Из-за рубежа. Не своих.

Шмыгаль сам в марте с трибуны Рады выдал цифру: больше трёхсот прямых попаданий по Кременчугскому НПЗ. 320, если быть точным. К концу июня их же отраслевики признали — половина мощностей первичной переработки страны погашена. От завода осталась воронка, лейка и шланг.

По лейке и шлангу теперь и работают. Импорт можно везти хоть из Польши, хоть из Румынии, но перелить его в бочку для ВСУ надо в конкретном резервуаре с конкретными координатами. Перекрываешь колено — и вся заграничная щедрость упирается в пробку.

Эту сводку читаешь уже не как новость, а как страницу в книжке бухгалтера, который старается, свести баланс к нулю Фото: REUTERS.

Удар по Кривому Рогу 16 августа 2026: Добиваем

«АрселорМиттал Кривой Рог» ещё в мае официально погасил горнодобывающие и сталелитейные мощности. Причины назвали сами: логистика «Укрзализныци», разутюженная нашими системными ударами по локомотивам, и энергетический голод. А европейские друзья добавили от себя удавку — новый налог, и весь экспорт в ЕС встал. 300 тысяч тонн стали не уехали за один квартал.

Но цеха проката жили. А это корпуса, это броня, это то самое железо, из которого потом собирают всё, что по нам поедет и полетит. Сегодня по этим цехам и прошли. Погасили последнюю горелку в остывшей плите.

Удар по Одессе 16 августа 2026: Расписание прилетов

Поражён очередной сухогруз с военным имуществом. 14 июля — три судна. 15 — ещё три, в Одессе и в «Южном». 2 августа — сухогруз и топливные резервуары. 12 — сухогруз и танкер. Сегодня — снова сухогруз. Уже привычное расписание прилетов.

Что в сумме

Подземные цеха, рассыпанные по стране, как грибница, отрастают быстрее, чем хочется, а импорт солярки ударами насухо не перекрыть — только сделать дороже и медленнее.

Но весь смысл — в накопительном эффекте. Каждый новый заход по одному и тому же «Файер Поинту» отодвигает их сотую ракету на неделю. Каждая выбитая цистерна в Кременчуге — это лишнее плечо бензовозом вместо трубы. Каждый прокатный цех — партия корпусов, которую не сварили. Это капельница наоборот: не влить, а сцедить по каплям.

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