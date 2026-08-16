Школьников, победивших на международной олимпиаде по информатике, позвали на стажировку в российский финтех

Фото: пресс-служба Сбера

Российская сборная школьников вернулась в Москву с Международной олимпиады по информатике в Ташкенте (IOI-2026). В ней приняли участие сильнейшие школьники из 97 стран. Наши привезли сразу четыре медали: две золотые и две серебряные. В аэропорту российскую сборную торжественно встретила команда Сбера.

В сборную вошли Владислав Жиганов, Владимир Звездин, Максим Кравченко и Сергей Муханов. Парней поздравили с выдающимся результатом и вручили подарки.

К IOI команда готовилась в том числе на установочных сборах в СберУниверситете. Вместе с экспертами образовательного центра с ними работал тренерский штаб МФТИ, ИТМО и ВШЭ под руководством директора Высшей школы программной инженерии МФТИ Алексея Малеева.

В банке отмечают: поддержка талантливых школьников и развитие образования — одно из приоритетных направлений работы корпорации с молодежью по всей стране. Тема развития человеческого капитала и подготовки кадров для экономики будущего станет одной из ключевых в повестке банка на Восточном экономическом форуме во Владивостоке.

— Ребята уже сегодня демонстрируют знания и навыки, которые позволяют им успешно конкурировать на мировой арене. Для нас важно поддерживать талантливых ребят и создавать возможности для их дальнейшего развития. Мы с радостью приглашаем вас на стажировку в Сбер! И конечно продолжить обучение на наших совместных образовательных программах с ведущими вузами страны. Уверен, что впереди у каждого из вас большие свершения, и мы будем рады поддерживать вас на этом пути. Для нашей команды развитие молодых талантов — безусловный приоритет. Сегодня мы реализуем более 60 совместных образовательных программ с университетами. Программа «Маяки» уже воспитала более 185 победителей. А в рамках «ГигаАкадемии» до конца года повысят квалификацию свыше 10 тысяч преподавателей вузов и колледжей — они активно осваивают искусственный интеллект и новые технологии, чтобы передавать эти знания студентам уже сегодня, — прокомментировал встречу наших триумфаторов первый заместитель Председателя Правления Сбербанка Александр Ведяхин.

Банк также поздравил победителей на медиафасадах по всей Москве.