Ночная атака 600 БПЛА на Московский регион: дроны с поражающими шариками били по гражданским объектам

Враг атаковал дачи, СНТ, придорожные посёлки, склад с бинтами, приходская школа Фото: REUTERS.

На Москву летели дроны, нашпигованные шрапнелью. Посмотрите на фото. Это металлические шарики - «поражающие элементы», если говорить языком протокола. Этот выковыряли из стеклопакета на Варшавке, дрон до дома не долетел, врезался в дерево и сдетанировал, разбрасывая в стороны железную смерть.

В Раменском 83-летний пенсионер погиб у себя во дворе. Возможно, от такого же шарика. В Подольске у мужчины из СНТ «Лесной» вытаскивают осколочные — характерные, от кассетной начинки. Это не боеприпас для промышленного объекта. Такими не разрушают оборонные заводы. Такими стремятся убить как можно больше людей.

Посмотрите на фото. Это металлические шарики - «поражающие элементы», если говорить языком протокола

Мэр Москвы Сергей Собянин к утру назвал цифры: с вечера субботы до 6:30 в сторону Московского региона летели 600 беспилотников, 201 сбит над Подмосковьем: Домодедово, Подольск, Ступино, Одинцово, Наро-Фоминск, Раменское, Чехов, Коломна, Кашира, Егорьевск. С трёх ночи «Внуково», «Домодедово» и «Жуковский» ушли под план «Ковёр» на три с половиной часа.

В Подольске, в индустриальном парке Коледино, загорелся склад Wildberries. В Домодедово, на ПЛК «Северное Домодедово», атакован склад с медикаментами. В Воскресенске — по промышленному объекту. В Чехове снесло крышу церковно-приходской школы в Якшино. В Ступино разорвало дачную баню. В «Матвеевском» оборвало ЛЭП.

«Лютые» этой весной над Подмосковьем уже несли шарики из подшипников — 4 и 7 миллиметров. Тамбовщина в июле — то же самое: губернатор после удара по Wildberries в Котовске письменно зафиксировал, что «враг намеренно использовал поражающие элементы в виде металлических шариков, которые и нанесли максимальный урон мирным жителям».

Помимо убитого пенсионера — трое раненых, все в Подольском округе. Водитель грузовика в Климовске — осколок в кисть. Мужчина в СНТ «Лесной» — осколочные. Жительнице посёлка Железнодорожный посекло плечо.

На Москву летели дроны, нашпигованные шрапнелью

Ещё трое — в Москве, в районе МКАД.

Ни одного военного объекта в этом списке. Дачи, СНТ, придорожные посёлки, склад с бинтами, приходская школа.

Разговоры про «сдержанность» и «пропорциональный ответ» на этом заканчиваются. Когда противник осознанно снаряжает боеприпасы шрапнелью против стариков в СНТ — отвечать надо системной работой по их инфраструктуре. Еще более мощной. Еще более беспощадной. Каждую ночь. Со всей номенклатурой: «Кинжал», «Искандер», «Циркон», «Герани». Пока они не осядут в бетонную пыль.

Каждый шарик, вынутый нашим хирургом из тела старика в Раменском, — это адрес на украинской карте. За него — отдельный счёт.

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