Удар БпЛА "Герань" по подстанции

Минобороны России обнародовало видеоматериалы, демонстрирующие нанесение воздушных ударов по энергетическим объектам, которые использовались в интересах украинских вооруженных формирований. Среди уничтоженных целей — подстанция 110 кВ в Черниговской области и газораспределительная станция в той же области. Удары наносились беспилотными аппаратами «Герань-4 Сикер».

Активно используют и разведывательные дроны для выявления пикапов и автомобилей, перевозящих личный состав и материальные средства. Полученные координаты в реальном времени передаются расчетам ударных FPV-дронов и артиллерии, и расчеты оперативно уничтожают цели. На видеозаписи можно увидеть уничтожение десятков украинских боевиков. Они пытаются сбить беспилотники, уйти от ударов на квадроциклах с РЭБ, маневрируют, но все тщетно.

Кадры из «Южной» группировки войск: операторы беспилотных систем ведут рейд в тыл противника, уничтожая автотранспорт ВСУ и нарушая логистику неприятеля. Успешные действия, направленные на уничтожение живой силы противника, продолжаются и сейчас в районе Алексеево-Дружковки.

На Добропольском направлении подразделения группировки войск «Центр» используют FPV-дроны-перехватчики для борьбы с украинскими БПЛА. В день сбивают десятки разведывательных дронов «Лелека», ударных БПЛА «Хорнет» и «Блискавка», а также барражирующих боеприпасов «НХ-2».

Отличились артиллерийские подразделения 6-й армии группировки «Север». Из самоходки «Мста-С» они уничтожили группу украинских военных, пытавшихся укрыться в покинутых домах в Харьковской области.

«Наши воины уничтожают противника еще на подходе к передовым позициям, лишая его командование даже возможности развернуть боевые порядки. Враг не может планировать атаки и оборону», - комментируют кадры в Минобороны РФ.

Можно также увидеть, как реактивная система «Ураган» группировки «Восток» полностью уничтожила укрепленный опорный пункт ВСУ в Днепропетровской области. Артиллеристы прорвали оборону ВСУ, помогли штурмовикам освободить населенный пункт Рыбальское, уничтожили серией ударов значительное количество живой силы и техники противника.

Поздравить воинов с победой прибыл на передовую министр обороны РФ Андрей Белоусов. Он на месте заслушал доклады о текущей обстановке и действиях противника.

В докладе министру командующий группировкой войск «Восток» генерал-полковник Петр Болгарев отметил, что уделяется значительное внимание на развитие средств обнаружения и поражения беспилотников, созданию единой информационной среды и оптимизации тактики применения беспилотных систем.

Андрей Белоусов провел торжественную церемонию вручения Георгиевской знаменной ленты одному из соединений группировки войск «Восток», которому было присвоено почетное наименование «гвардейский».

Он также вручил государственные награды отличившимся в боях военнослужащим группировки.

Напомним, за минувшие сутки наши воины освободили хутор Кудиевка в Харьковской области и село Першомарьевку в ДНР. И впервые уничтожили за сутки больше дронов самолетного типа (1478), чем украинских боевиков и иностранных наемников (1390).