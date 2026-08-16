Медаль на пепелище: что остаётся от спорта, когда заканчиваются соревнования

Любовь Казанцева Фото: Личный архив.

Продолжение истории «Метеор+». В Заринске тренеры учат детей не только бороться за победу. Иногда медаль становится памятью о доме, которого больше нет, а спортивная команда — семьёй, к которой возвращаются спустя годы.

В первой части этой истории мы рассказывали о том, почему в заринском клубе «Метеор+» детей знакомят с самбо ещё в дошкольном возрасте.

Но у спорта есть одна особенность. Сначала ребёнок учится падать. Потом — вставать. Потом проигрывать. Потом снова выходить на ковёр. А однажды выясняется, что всё это было нужно не только ради соревнований. Иногда — ради жизни.

Медаль, которая пережила пожар

Максим пришёл в «Метеор+» одним из первых. Весёлый, энергичный, требующий много внимания — таким его помнят тренеры. В 2018 году он вместе с командой Заринска отправился на всероссийский этап проекта «Самбо в школу». Ребята выступили успешно и привезли домой медали. Одна из них была у Максима. А потом сгорел его дом. От дома остались только пепел и фотографии.

На одной из них, вспоминает Любовь Казанцева, на фоне пепелища была видна медаль. Обычный кусок металла на ленточке вдруг превратился в вещь, которая сохранила память о совершенно другой жизни. Для Максима это была уже не просто спортивная награда. Она напоминала о том, что когда-то он смог. Что он трудился. Что у него был результат. Что его семья и его тренеры были рядом.

«Медаль — это не просто кусок железа»

Сегодня Максим служит в зоне специальной военной операции. Когда приезжает в отпуск, он старается прийти в родной зал. Тренеры и спортсмены встречают его как своего. Детям он рассказывает о вещах, которые невозможно объяснить одной тренировкой.

Медаль, говорит Максим, — это не просто награда. Если ты её заработал, значит, ты потрудился. Значит, стал сильнее, чем был вчера. Именно это Любовь считает главным результатом спорта. Не место на пьедестале.

Не фотография с медалью.

А человек, которым становится ребёнок.

Спортсмены возвращаются

У «Метеор+» есть традиция, которая для Любови Казанцевой многое говорит о самом клубе: старшие воспитанники, приезжая в Заринск, обязательно возвращаются в зал. Они приходят к младшим, привозят гостинцы, помогают с инвентарём, рассказывают о соревнованиях.

Для малышей это особенно важно. Когда-то они сами сидели в углу зала и смотрели на старших спортсменов, стараясь представить себя такими же. Теперь уже на них смотрят другие дети.

Так и появляется та самая «самбо-семья», о которой говорит Любовь. Спорт передаётся здесь не столько через разговоры, сколько через личный пример: старшие возвращаются, а младшие видят, к чему можно прийти.

Семь часов на электричке и пять часов на автобусе

У спорта в небольшом городе есть и другая сторона, которую зрители на соревнованиях обычно не замечают. Чтобы ребёнок вышел на ковёр, ему сначала нужно до этого ковра добраться.

С Заринском транспортная ситуация непростая. Любовь рассказывает о поездках, когда дорога до соревнований занимает семь часов на электричках, а затем ещё около пяти часов на автобусе. И всё это ради того, чтобы вовремя приехать на взвешивание.

Поэтому учебно-тренировочные сборы для «Метеор+» — это не только подготовка к сезону. Это ещё и школа самостоятельности.

Детей делят на команды: одни готовят еду, другие убирают, третьи моют посуду. Потом обязанности меняются. Ребёнок, привыкший к тому, что дома за него многое делают родители, оказывается ответственным уже не только за себя.

Если он не выполнит свою часть работы, это почувствует вся команда.

И хотя самбо считается индивидуальным видом спорта, именно на сборах дети учатся быть командой.

Фото предоставлено героем материала

Самый сложный соперник — не тот, кто напротив

На соревнованиях ребёнок выходит против соперника. Но в повседневной жизни его главным противником часто становится он сам — лень, страх, желание пропустить тренировку или просто бросить начатое.

Любовь Казанцева признаётся: сегодня это одна из главных проблем клуба. Соревнований много, поездки стоят дорого, родители вкладывают в спортивный путь детей значительные средства. Но сами дети не всегда понимают, какой ценой им достаётся возможность выйти на ковёр.

Кто-то после турнира пропускает следующую тренировку, кто-то перестаёт следить за весом, а кто-то просто решает, что сегодня можно не идти.

Поэтому в «Метеор+» хотят создать систему поддержки для спортсменов, которые действительно стремятся к результату. Причём речь не только о самых талантливых.

Талант, считает Любовь, может проявиться и в девятом, и в десятом классе. Главное — чтобы к этому моменту ребёнок не успел окончательно уйти из спорта.

Любовь Казанцева Фото: Личный Архив. Перейти в Фотобанк КП

Поддержка может быть не деньгами

Разговаривая с потенциальными партнёрами, Любовь Казанцева в первую очередь говорит не о деньгах. Клубу нужны форма и инвентарь: спортивные костюмы, экипировка, одежда с символикой «Метеор+», оборудование для тренировок.

Такая помощь напрямую снижает нагрузку на родителей. А для самих детей форма становится ещё и символом принадлежности к команде.

Есть и другой ресурс — информационная поддержка. Клуб активно использует социальные сети, показывает тренировки, соревнования и своих воспитанников.

Для подростков это тоже имеет значение. Они видят себя и своих товарищей в форме, с символикой клуба, на видео с соревнований. А младшие смотрят на них и хотят попробовать сами.

Получается простая цепочка: старший спортсмен показывает пример — младший его видит — приходит в зал — растёт — и однажды сам становится примером для следующего поколения.

Так клуб может расти даже в небольшом городе, где нет большой спортивной инфраструктуры.

Фото предоставлено героем материала

А потом ребёнок говорит: «Здравствуйте, товарищ тренер»

Но, пожалуй, самое важное в этой истории — не медали и даже не спортивные результаты.

Любовь рассказывает, что иногда заменяет уехавшего тренера и приходит на занятия к малышам. Она может быть уставшей, может закончиться тяжёлый день, но дети встречают её словами: «Здравствуйте, товарищ тренер».

И в этот момент, признаётся Любовь, ей хочется плакать.

Потому что именно тогда особенно ясно понимаешь: всё это было не зря. Не зря были соревнования и долгие поездки, разговоры с родителями и тренировки, поиски поддержки и попытки развивать клуб.

Не зря тот ребёнок, который когда-то просто пришёл посмотреть на старшего брата.

«Я не вижу себя без самбо»

Сама Любовь начинала со лыжного спорта. Это был индивидуальный вид: вышел на трассу — и поехал. Самбо, говорит она, научило её совсем другому — доверию, команде и взаимному уважению.

Теперь она отвечает не только за себя, но и за детей, которые приходят в зал.

Поэтому ей важно не просто проводить тренировки. Ей хочется создать место, куда ребёнок сможет вернуться спустя годы.

Как Максим, который спустя столько лет продолжает приходить в родной зал. Как воспитанник, ушедший на два года в футбол, а потом вернувшийся в самбо. Как старшие спортсмены, которые теперь сами приходят к младшим.

Потому что хороший спортивный клуб — это не только место, где ребёнку выдают форму и учат приёмам.

Это место, где он постепенно учится быть самостоятельным, ответственным, сильным и внимательным к тем, кто рядом.

А медаль может потеряться. Её можно проиграть. Она может даже однажды оказаться среди пепла.

Но то, чему ребёнок научился, пока шёл к этой медали, уже никуда не исчезнет.

СПРАВКА

Спортивный клуб «Метеор+» работает в Заринске Алтайского края и занимается физическим и спортивным развитием детей. В клуб приходят в том числе дошкольники — с ними не ставят задачу сразу готовить будущих чемпионов, а учат двигаться, кувыркаться, правильно падать и чувствовать себя увереннее.

Старшие воспитанники клуба участвуют в соревнованиях по самбо, выезжают на турниры и учебно-тренировочные сборы. Команда представляет Заринск на краевых, межрегиональных и всероссийских соревнованиях.

Одно из направлений работы клуба — развитие самбо с раннего возраста. В 2020 году «Метеор+» получил поддержку Фонда президентских грантов на проект «Шаг за шагом», направленный на повышение интереса дошкольников к физической культуре через тренировочные занятия.

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