Ребята из Большой Арктической экспедиции приняли участие в самом северном марафоне. ФОТО: Департамент образования и науки города Москвы.

Учащиеся московских школ и колледжей возвращаются с полуострова Таймыр полные впечатлений. Большая Арктическая экспедиция-2026 закончилась восстановлением мемориала погибшим полярникам и летчикам, научными открытиями и самым северным марафоном. Подробности передает специальный корреспондент «Комсомольской правды» в Арктике Евгений Сазонов.

«Север диктует свои условия»

- Это были удивительные дни, больше недели продолжалась работа двух групп «Исследователей Арктики» и «Хранительниц истории». Исследователи прошли за это время 100 километров от мыса Каменный до мыса Челюскин. А на мысе Челюскин в это время работали «Хранительницы», которые восстанавливали мемориал погибшим полярникам и летчикам, - напоминает наш журналист.

В 2025 году участниками БАЭ были восстановлены две стелы. В этом девчонки из отряда успели привести в порядок столько же.

- Они очень ярко, цивилизованно выглядят. Четыре ярко-голубых памятника видны издалека. Работники местной метеостанции говорят, что теперь это все похоже на место силы, место памяти. А начальник метеостанции даже сказал, что еще несколько лет, и, если бы не помощь наших ребят, это место было бы потеряно для истории.

Мемориалы на мысе Челюскин привели в порядок. ФОТО: Департамент образования и науки города Москвы.

Пятую стелу не успели добавить по банальной причине - не хватило стройматериалов.

- Север диктует свои условия. К сожалению, стройматериалов нужно гораздо больше, как оказалось. Мы надеемся, что работа будет продолжена в следующем году, потому что хочется довести до ума не только последний памятник, а всю территорию. Сделать красивую современную ограду, покрасить ее, добавить еще каких-то украшений. Чтобы за это место не было стыдно. Потому что за него было стыдно несколько лет назад. Представьте, покосившиеся памятники, полуразрушенные, полустертые надписи…Так историю не хранят.

«Ученый - это не кабинетный червь»

«Хранительницы» сделали свою работу на «отлично» и сейчас картина совсем другая. Не подвели и «Исследователи», которые не только преодолели более сотни километров, но и собрали образцы для ведущих научных центров России.

- Подведены первые итоги, информация передана в Москву. Порядка 20 новых видов уже открыты. Это мхи, лишайники, растения, насекомые и т.д. Это только первые истории, еще даже нет официальных данных. Мы уверены, что открытий будет гораздо больше, потому что ребята очень ответственно подошли к своему научному волонтерству.

Таким маршрутом шли "Исследователи Арктики". Фото: Дмитрий ПОЛУХИН. Перейти в Фотобанк КП

Семеро молодых людей из Москвы не только успевали идти по заболоченной тундре в холод, в туман, преодолевая тяжелую и долгую дорогу. Но они наблюдали, брали образцы, специально их упаковывали.

- Это все требует огромной дисциплины, силы воли и тяги к науке. У ребят эта тяга существует. Мы все абсолютно уверены, что они и дальше пойдут по этой стезе и мы услышим их имена в рангах кандидатов наук, докторов наук и, возможно, даже академиков. Потому что именно так и растут ученые. Ученый - это не кабинетный какой-то червь, это человек, который работает на переднем крае науки. На этой неделе передний край науки находился на полуострове Таймыр.

Погода не помешала самому северному марафону

В субботу 15 августа для столичных гостей была проведена традиционная экскурсия по мысу Челюскин. Мальчишки и девчонки фотографировали удивительные места, с интересом все изучали.

- Также был проведен самый северный в мире марафон. Забег, где участвовали и взрослые, и дети.

Участники забега остались довольны. ФОТО: Департамент образования и науки города Москвы.

Суммарно его участники пробежали 107 километров. Эмоции - невероятные. А потом резко стала портиться погода.

- В итоге, улететь смог только один вертолет, а часть экспедиции ожидали погоду на метеостанции Челюскин, была возможность застрять там на сутки или больше. Но, к счастью, утром погода наладилась. Второй вертолет ушел на Хатангу, где ребята встретились и сейчас отсыпаются, отдыхают, многое они пережили, многое чего они испытали…

Уже в понедельник оба отряда, все инструкторы должны вылететь в столицу. И там предстоит немало сделать, проанализировать всю полученную информацию, подвести итоги, но уже можно сделать вывод - поездка удалась.

Ребята улетели на Хатангу, а в понедельник уже собираются домой. Департамент образования и науки города Москвы.

- Руководит нашей экспедицией Матвей Шпаро, кавалер ордена Мужества, знаменитый полярник. Он сказал, что этой экспедиций очень и очень доволен, но есть, куда расти и есть, что улучшать. Но в этом определенно есть смысл любого правильного дела. А Большая Арктическая экспедиция - это дело очень правильное.

КСТАТИ

Репортажи Евгения Сазонова с Большой Арктической экспедиции-2026 слушайте на радио «Комсомольская правда» (и на radiokp.ru), читайте в печатной версии «Комсомолки» и на самом популярном сайте Рунета KP.RU.

СПРАВКА КП

Большую арктическую экспедицию организует столичный Департамент образования и науки при поддержке регионального отделения «Движения первых» и общественного экологического проекта «Чистая Арктика».