Учащиеся московских школ и колледжей возвращаются с полуострова Таймыр полные впечатлений. Большая Арктическая экспедиция-2026 закончилась восстановлением мемориала погибшим полярникам и летчикам, научными открытиями и самым северным марафоном. Подробности передает специальный корреспондент «Комсомольской правды» в Арктике Евгений Сазонов.
- Это были удивительные дни, больше недели продолжалась работа двух групп «Исследователей Арктики» и «Хранительниц истории». Исследователи прошли за это время 100 километров от мыса Каменный до мыса Челюскин. А на мысе Челюскин в это время работали «Хранительницы», которые восстанавливали мемориал погибшим полярникам и летчикам, - напоминает наш журналист.
В 2025 году участниками БАЭ были восстановлены две стелы. В этом девчонки из отряда успели привести в порядок столько же.
- Они очень ярко, цивилизованно выглядят. Четыре ярко-голубых памятника видны издалека. Работники местной метеостанции говорят, что теперь это все похоже на место силы, место памяти. А начальник метеостанции даже сказал, что еще несколько лет, и, если бы не помощь наших ребят, это место было бы потеряно для истории.
Пятую стелу не успели добавить по банальной причине - не хватило стройматериалов.
- Север диктует свои условия. К сожалению, стройматериалов нужно гораздо больше, как оказалось. Мы надеемся, что работа будет продолжена в следующем году, потому что хочется довести до ума не только последний памятник, а всю территорию. Сделать красивую современную ограду, покрасить ее, добавить еще каких-то украшений. Чтобы за это место не было стыдно. Потому что за него было стыдно несколько лет назад. Представьте, покосившиеся памятники, полуразрушенные, полустертые надписи…Так историю не хранят.
«Хранительницы» сделали свою работу на «отлично» и сейчас картина совсем другая. Не подвели и «Исследователи», которые не только преодолели более сотни километров, но и собрали образцы для ведущих научных центров России.
- Подведены первые итоги, информация передана в Москву. Порядка 20 новых видов уже открыты. Это мхи, лишайники, растения, насекомые и т.д. Это только первые истории, еще даже нет официальных данных. Мы уверены, что открытий будет гораздо больше, потому что ребята очень ответственно подошли к своему научному волонтерству.
Фото: Дмитрий ПОЛУХИН. Перейти в Фотобанк КП
Семеро молодых людей из Москвы не только успевали идти по заболоченной тундре в холод, в туман, преодолевая тяжелую и долгую дорогу. Но они наблюдали, брали образцы, специально их упаковывали.
- Это все требует огромной дисциплины, силы воли и тяги к науке. У ребят эта тяга существует. Мы все абсолютно уверены, что они и дальше пойдут по этой стезе и мы услышим их имена в рангах кандидатов наук, докторов наук и, возможно, даже академиков. Потому что именно так и растут ученые. Ученый - это не кабинетный какой-то червь, это человек, который работает на переднем крае науки. На этой неделе передний край науки находился на полуострове Таймыр.
В субботу 15 августа для столичных гостей была проведена традиционная экскурсия по мысу Челюскин. Мальчишки и девчонки фотографировали удивительные места, с интересом все изучали.
- Также был проведен самый северный в мире марафон. Забег, где участвовали и взрослые, и дети.
Суммарно его участники пробежали 107 километров. Эмоции - невероятные. А потом резко стала портиться погода.
- В итоге, улететь смог только один вертолет, а часть экспедиции ожидали погоду на метеостанции Челюскин, была возможность застрять там на сутки или больше. Но, к счастью, утром погода наладилась. Второй вертолет ушел на Хатангу, где ребята встретились и сейчас отсыпаются, отдыхают, многое они пережили, многое чего они испытали…
Уже в понедельник оба отряда, все инструкторы должны вылететь в столицу. И там предстоит немало сделать, проанализировать всю полученную информацию, подвести итоги, но уже можно сделать вывод - поездка удалась.
- Руководит нашей экспедицией Матвей Шпаро, кавалер ордена Мужества, знаменитый полярник. Он сказал, что этой экспедиций очень и очень доволен, но есть, куда расти и есть, что улучшать. Но в этом определенно есть смысл любого правильного дела. А Большая Арктическая экспедиция - это дело очень правильное.
КСТАТИ
Репортажи Евгения Сазонова с Большой Арктической экспедиции-2026 слушайте на радио «Комсомольская правда» (и на radiokp.ru), читайте в печатной версии «Комсомолки» и на самом популярном сайте Рунета KP.RU.
СПРАВКА КП
Большую арктическую экспедицию организует столичный Департамент образования и науки при поддержке регионального отделения «Движения первых» и общественного экологического проекта «Чистая Арктика».