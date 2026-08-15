На мысе Челюскин восстанавливают памятник погибшим полярникам и летчикам. ФОТО: Департамент образования и науки города Москвы.

В пятницу 14 августа Большая Арктическая экспедиция-2026 подошла к финалу. Отряд «Исследователи Арктики» преодолел своей многокилометровый путь по полуострову Таймыр и дошел до мыса Челюскин, где встретился с «Хранительницами истории». О долгожданном воссоединении и не только с места передает специальный корреспондент «Комсомольской правды» Евгений Сазонов.

Огромная свалка металлолома

- Мы совершили наш последний большой марш бросок. Конечно, не такой большой, как предыдущие - не 30 километров, не 25, не 20, а всего лишь 14 километров от безымянной реки, впадающей в бухту Оскара Карского моря. Мы шли вдоль побережья, иногда заходя глубоко на территорию Тундры, - рассказывает наш журналист.

Погода стояла прохладная, всего 2-3 градуса выше нуля. Создавал проблемы и очень густой туман. Видимость была такой, что если отстать метров на 20, то существовал серьезный риск потеряться. Поэтому команда шла плотно.

Мыс Челюскин заполнен ржавыми бочками. ФОТО: Департамент образования и науки города Москвы.

- И здесь уже начались свидетельства советского прошлого, присутствия человека. Из тумана то и дело выступали либо заброшенные линии электропередач, либо брошенные дома, либо брошенные постройки военных частей, либо огромное количество брошенных ржавых бочек. Вообще, ржавые механизмы, бочки, металлолом - это настоящий бич мыса Челюскин. Несмотря на то, что это знаковое место, место силы, здесь до сих пор слишком много свидетельств того, как человек не умеет обращаться с тем, что дает ему природа.

Мыс Челюскин в какой-то мере является огромной территорией свалки металлолома. Но полярники надеются, что ситуация наладится.

Ребята не только успевают работать, но и весело проводят время. ФОТО: Департамент образования и науки города Москвы.

- Мы верим, что когда-нибудь здесь так же, как на земле Франца-Иосифа, пройдет большая генеральная уборка и всю эту ржавчину, все эти бочки вывезут на большую землю. И, наконец-то, это будет та самая первозданная тундра, которая была раньше.

Путешественники принесли рыбу, а их встретили шарлоткой

Но вернемся к походу. Путешественники вышли на мыс Сакко и устроили знатную рыбалку в бухте Спартак. Не зря московские школьники и студенты колледжей, а именно они участвуют в БАЭ-2026, взяли с собой удочки.

- И снова мы поймали достаточно большую крупную рыбу, что нас порадовало и, конечно, порадовало тех, к кому мы шли. Нашу вторую команду, которая находится на мысе Челюскин и восстанавливает мемориал погибшим летчикам и полярникам.

Исследователей ждала трогательная встреча. ФОТО: Департамент образования и науки города Москвы.

Более шести часов пути и в 20:30 путники достигли пункт назначения. Тут, на мысе Челюскин, где находится большая метеорологическая станция, жили всю неделю девочонки из группы «Хранительницы истории».

- Мы же, команда исследователей, сделали большой путь по западной части Таймыра и занимались различными исследованиями по заказу 11 ведущих научно-исследовательских институтов России. Встречали нас очень радужно, было видно, что ребята соскучились друг по другу, нарисовали специальный плакат, приготовили шарлотку. Наша команда была счастлива, потому что такого обилия еды и вкусноты она не видела очень давно.

Порадовали и условия. После четырех ночей в походных арктических условиях ребят ждал домашний уют.

Все готово к открытию мемориала. ФОТО: Департамент образования и науки города Москвы.

- Сегодняшняя ночь впервые будет проведена в цивилизации, в настоящем доме, на втором этаже после шикарного ремонта, который сделала организация «Чистая Арктика»… Хотя, честно говоря, я лично скучаю по той палатке, в которой жил неделю, по этому свежему воздуху, этой дикости, по этим бескрайнем тундровым просторам, по работе и огромным переходам. Но, надеюсь, когда-нибудь сюда еще снова вернемся…

Ну а впереди - торжественное открытие мемориала. На мысе Челюскин также будет проведен марафонский забег, экскурсии на самую северную точку Евразии и много всего интересного. Подробности слушайте в репортажах на Радио «Комсомольская правда» (и на radiokp.ru), читайте в печатной версии «Комсомолки» и на самом популярном сайте Рунета KP.RU.

Маршрут "Исследователей Арктики". Фото: Дмитрий ПОЛУХИН. Перейти в Фотобанк КП

СПРАВКА КП

Большую арктическую экспедицию организует столичный Департамент образования и науки при поддержке регионального отделения «Движения первых» и общественного экологического проекта «Чистая Арктика».

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