Для российских туристов закрывают доступную Европу: Три сценария введения виз Черногорией

Для Черногории наши туристы важны, и у многих россиян там недвижимость Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Одной безвизовой страной для наших туристов скоро станет меньше. С 1 ноября 2026 года визы для граждан РФ вводит Черногория (справедливости ради, не только для нас, но и для белорусов, китайцев, турков). Какими будут визы, пока непонятно. Есть три варианта:

1. Максимально похожими на шенгенские по списку документов и процедуре оформления: со справками с работы и выписками из банков, авиабилетами и бронями отелей и т. п. В пользу этого варианта говорит сам повод введения виз (Черногория стремится в ЕС и, цитируем, «к созданию современной визовой системы, которая будет совместима с информационными системами ЕС») и то, что страна уже заключила договор с визовым центром VFS - он принимает документы от желающих поехать во Францию, Испанию, Португалию.

2. Электронными - как в Албании, например.

3. Сезонными - этот вариант отдельно прописан в пресс-релизе МИД Черногории, как и электронные визы. Что даёт надежду: в ноябре введут - а ближе к сезону отпусков снова отменят. Так уже делали балканские страны ранее.

В конце концов, для Черногории наши туристы важны, и у многих россиян там недвижимость, не исключено, что ее начнут массово продавать из-за виз (и самим ездить сложнее, и сдавать).

- Для российского турбизнеса и туристов это будет иметь околонулевые последствия. Несмотря на то, что черногорские власти рапортуют о более чем 100 тысячах поездок россиян за первое полугодие 2026 года, надо понимать, что их львиная их доля - это владельцы недвижимости в стране. Классических туристов силы 10-15 тысяч - столько в сезон прилетает в Анталью за сутки, - обрисовал ситуацию вице-президент Ассоциации туроператоров России, гендиректор туроператора Space Travel Артур Мурадян.

Безвизовыми для россиян в Старом Свете останутся лишь Сербия (туда летают прямые рейсы Air Serbia. Морских курортов в Сербии нет, но есть горнолыжные) и Босния и Герцеговина (ей принадлежит совсем небольшой кусочек побережья Адриатического моря). Формально еще Андорра, но добраться в это маленькое государство в Пиренеях можно только через Францию или Испанию - а значит, без шенгена не обойтись.

А прямо сейчас многие россияне, похоже, решили сгонять в Будву и Котор, «пока можно». В августе 2026 года самостоятельные путешественники на 79% чаще бронируют отели в Черногории, чем годом раньше, клиенты туркомпаний - на 60%, рассказали «КП» эксперты сервиса Островок. В первые же дни после объявления о введении виз число поисковых запросов взлетело в полтора раза.

Прямых рейсов из России в Черногорию нет:

- Можно добраться с пересадкой через Стамбул, Белград, Ереван или Баку, - говорит Ирина Козлова, управляющий директор сервиса Островок.

КСТАТИ

Стран, отменяющих для нас препоны, все же больше. В 2026 году безвизовой для граждан РФ стала Саудовская Аравия, в 2025-м - КНР, Оман и Иордания.

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