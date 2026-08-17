Вопрос дня: А вам удалось отдохнуть этим летом? Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ. Перейти в Фотобанк КП

Сергей ЦЕКОВ, первый зампред Госсовета Крыма:

- Еще как удалось - мы с супругой душевно отметили золотую свадьбу, приехали наши лучшие друзья. А вообще, все лето в Крыму - это отдых, несмотря на внешние обстоятельства. Хотя я не любитель черноморских купаний. А вот пасека - это да! Пчелы работают, жизнь бурлит.

Алексей МОСКАЛЕВ, директор Института биологии старения и медицины здорового долголетия:

- Неделю отпуска провел в одном из российских санаториев. Как специалист я оценил результат объективно: благодаря коррекции ключевых показателей здоровья мой биологический возраст уменьшился на целых 3 года! Теперь собираюсь в путешествие - открывать для себя красоты Якутии.

Екатерина РОКОТОВА, актриса:

- Лето - это жаркая пора для работы актеров в России. Так что переездов хватает. Поэтому не была ни на каком море, скажу больше, и не скучаю по пляжу. Остаток лета проведу в России - на съемках. И еще скоро у меня день рождения, планирую собрать всех близких, увидеться, посидеть.

Виталий МИЛОНОВ, депутат Госдумы:

- Отдохнуть, увы, толком не получилось. Один раз за все лето удалось выбраться на дачу - провел там целых два дня. Просто дышал воздухом, так как труд в огороде - это точно не про меня.

Любовь КОПРЕЕВА, учитель истории, победитель конкурса сайта KP.RU «Лучший учитель Санкт-Петербурга - 2024»:

- У нас, педагогов, отпуск 56 дней, но после напряженного учебного года первый месяц всегда уходит на то, чтобы прийти в чувство, выспаться. Зато в августе удалось переключиться на активный отдых: ходила в музеи, на фестивали и почерпнула много нового, что можно внедрить на уроках. То есть отдыхать и не думать о школе, конечно, уже невозможно.

Дмитрий МАЛЫХ, член Союза педиатров России, экс-депутат Ульяновской гордумы, спортсмен:

- Пожалуй, это лучшее лето в моей жизни. В июне мы с младшей дочкой отдыхали в Красной Поляне: гуляли по горам, наслаждались тишиной. Потом вместе с женой съездили в Москву на соревнования по бегу «Ночная Москва», там я установил личный рекорд на дистанции 10 км. После отправились с сыном в Санкт Петербург, где провели почти полторы недели. А еще я пробежал там полную дистанцию марафона - 42,2 км. А теперь планируем красиво завершить лето: отправимся в небольшое путешествие по Китаю.

Марина Крапивная, психолог:

- Посетили родной Рыльск в Курской области, путешествовали по Подмосковью, катались на теплоходе по Москве-реке, купались в местных водоемах, осваивали сапы. Сейчас работаю личным тренером собственного внука. Каждое утро отправляемся с ним на пробежку, велосипедную прогулку, делаем разминку, подтягиваемся и отжимаемся. Не думаю, что изменю его за отведенные мне две недели, но надеюсь заронить ему в голову полезные мысли.

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