Мария Порошина и Ярослав Бойко после тайной свадьбы светятся от счастья: "Живут на полную катушку"

Мария Порошина все еще молчит о тайной свадьбе с Ярославом Бойко Фото: Борис КУДРЯВОВ. Перейти в Фотобанк КП

Ярослав Бойко и Мария Порошина поженились в начале 2026 года. Актер переехал к возлюбленной в загородный дом. А недавно они впервые вышли в свет после тайной свадьбы.

Мария Порошина и Ярослав Бойко связали себя узами брака после многих лет отношений. Тайная свадьба прошла тихо и скромно. На нее позвали лишь самых близких.

Ни Мария, ни Ярослав никак не комментировали свой новый статус. Но на днях актриса сделала исключение и опубликовала фото с юбилея российской кинокомпании, которая снимала сериал "Всегда говори «всегда»", где главные роли достались Бойко и Порошиной. С тех самых пор поклонники предполагали, что экранная любовь с головой накрыла актеров не только на съемочной площадке.

На свежем снимке Мария и Ярослав буквально светились от счастья. Рядом с ними позирует их подруга Татьяна Абрамова.

Бойко и Порошина знакомы больше 30 лет. Фото: личная страница героя публикации

Поклонники в очередной раз порадовались за кумиров. "Живут на полную катушку", - пишут люди.

Напомним, слухи, что актеры состоят в отношениях, ходят более 20 лет. "Мы учились вместе в Школе-студии МХАТ. Потом Маша ушла в Щуку, окончила ее. В 2003 году мы вновь пересеклись. С этого времени мы стали сниматься в телесериале «Всегда говори "Всегда"», - рассказывал актер о знакомстве с Порошиной.

В 2023 году Ярослав развелся с женой Рамуне Ходоркайте, с которой прожил чуть ли не четверть века и от которой у него есть сын Максим и дочь Эмилия. От актрисы Евгении Добровольской у актера есть внебрачный сын. Именно Бойко приписывают отцовство в отношении сына Порошиной.

Мария, отметим, перестала комментировать личное после скандального развода с Ильей Древновым в 2018 году. Она тайно родила пятого ребенка - сына Андрея в 2019-м. В свидетельстве о рождении мальчика отцом был записан Древнов. Однако позже актер подал в суд и доказал, что не имеет к ребенку отношения.