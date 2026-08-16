Бут: Памятники, которые неонацисты разрушили на Украине, обязательно восстановим

Виктор Бут Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

В пятницу, 14 августа, в прямой эфир Радио «Комсомольская правда» вышел очередной «Русский дозор Бута и Гамова». Виктор Бут в это время находился в Крыму и рассказал о ситуации, которая складывается в эти дни в Севастополе. К нашему разговору тогда подключился и бывший майор армии США Станислав Крапивник.

Предлагаем вашему вниманию еще один примечательный фрагмент…

Александр Гамов, журналист Кремлевского пула, ведущий Радио «КП»:

…- На Украине сейчас творится какой-то кошмар. Выкапывают в Европе трупы националистических лидеров и перевозят их в Киев, где с почестями хоронят. Сначала это был Мельник, теперь - Коновалец.

Виктор, Станислав, у меня к вам вопрос - как к людям православным… Как там могли дойти до такой низости? Как это можно, вообще, пережить? И как нам к этому относиться?

Виктор Бут, предприниматель и общественный деятель:

- Во-первых, то, что мы видим - лишний раз подтверждает: нынешний киевский режим - режим сатанинский. И это - продолжение глобального сатанинского заговора…

В результате которого устраиваются гонения на православную церковь. Захватывают храмы, избивают священников.

Их хватают и насильно отправляют на передовую. Несмотря на религиозные установки, которые состоят в том, чтобы они никогда не держали в руках оружие. Такой вот хамское неуважение.

Еще один плевок и еще одна попытка полностью разрушить Русский мир.

Более того - то, что привезли вот этих двух упырей, которых где-то откопали и встречали с почестями… Ну, что ж, я не исключаю, что этот «мемориал» мы «перекопаем» «геранями». За те преступления против человечности, которые совершили эти упыри. Их имена должны быть стерты из памяти. Их имена должны быть забыты.

Руслан Кропивник, военно-политический эксперт:

- Виктор, я не согласен, что они должны быть забыты. Наоборот - мы должны всегда помнить, что собой они представляли, какие преступления совершили.

Большинство из них умерли на западе своей смертью. И это говорит о том, что никакой денацификации там, на западе, не было и нет.

А.Гамов:

- Сможем ли мы вернуть Одессу?

В.Бут:

- Одесса - русский город. И мы обязательно должны ее вернуть. Нельзя оставлять Украине никакого выхода к морю.

Р.Крапивник:

- Помимо Одессы мы должны возвращать и другие русские земли.

А.Гамов:

- В Днепропетровске снесли памятник генералу Маргелову.

Р. Крапивник:

- Да ничего, мы поставим все обратно!

А. Гамов:

- И переименования улиц там продолжается

В.Бут:

- Все вернем на место - и имена улиц, и памятники нашим Героям.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Виктор Бут: Согласен с президентом - надо жестко отвечать на все попытки пиратского захвата наших торговых судов

"Королева морей стала королевой лужи": экс-майор армии США честно рассказал о состоянии флота Запада

Американские гаубицы прятали в зерне и вывозили из Одессы для продажи «налево»: российские удары перекрыли путь дельцам черного рынка

Виктор Бут: Я вижу только один вариант - безоговорочную капитуляцию киевского режима