Анна Пересильд будет учиться на актрису за 850 тысяч в год, а сын Скулкиной прошел на бюджет: В какие вузы поступили дети звезд

Екатерина Скулкина с сыном Олегом, который прошел на бюджет по модному направлению «компьютерная безопасность». Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

Этим летом сразу в нескольких семьях звезд дети поступали в вузы. Подводим итоги. И заодно вспоминаем — а какие дипломы в профессиональном багаже у родителей первокурсников-2026.

ЮРИСТЫ

Певица Ксения Новикова сообщила «Комсомолке» радостную новость: «Поступили!» Новикова воспитывает одна двух сыновей. Мирон Новиков после 11-го класса поступил в Российский экономический университет им. Плеханова, специальность — юриспруденция. Мама выбор сына заранее одобрила, как и выбор университета, где есть военная кафедра. Младший сын звезды группы «Блестящие» Богдан Новиков после 9 класса поступил в колледж. Братья вместе занимаются спортом — посещают секцию единоборств, специальность также выбрали одинаковую.

Ксения Новикова поделилась с нами радостной новостью — Мирон поступил! Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети.

Стоимость обучения: РЭУ им. Плеханова, юриспруденция. Семестр — 175 тыс. руб., учебный год — 350 тыс. руб.

Какой диплом у мамы первокурсников? Ксения Новикова окончила вокальное отделение Государственного музыкального колледжа эстрадного и джазового искусства, и режиссерский факультет Московского университета культуры и искусства.

ДИЗАЙНЕР

У актрисы Глафиры Тархановой пять детей. К поступлению в институт сына Корнея Фаддева мама готовилась серьезно: прошла курсы по стратегии поступления, чтобы знать подводные «камни» при поступлении на конкретную специальность. Тарханова рассказала: «Мой сын поступал на дизайнера, поэтому мы рассматривали вузы, связанные с этим направлением. Есть профильные вузы, например, университет Косыгина. Есть технические вузы как «плехановка» или политех — там отделения. У нас направление — дизайн, поэтому отдельный квест — дополнительный экзамен по рисованию. В каждом вузе свои условия, критерии оценки, требования и предпочтения. Где-то сын получил 93 или 95 баллов из 100 возможных. А где-то «ноль»...

Глафира Тарханова с будущим дизайнером Корнеем. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети.

Стратегия максимального охвата вузов с нужной специальностью и подготовка мальчика с мамой дали результат. Корней прошел и на бюджет, и на платное обучение. Тарханова от волнения расплакалась: «Это все так волнительно — мой сын поступил на бюджет. Это первое. Но мы подавали документы еще и в платный вуз. У мальчиков есть свои нюансы. В тот вуз, в который мы поступили на бюджет — там нет военной кафедры. В платном вузе — есть. Я решила, что решение, куда мы в итоге идем, будет за сыном. Но сам факт, что у нас был вариант, куда идти — уже достижение. Потому что даже на «платку» непросто поступить в этом году». Сын Глафиры Тархановой прошел на бюджет в Московский политехнический университет на графический дизайн. А также на платное обучение в Университет им. Плеханова, где и решил учиться. Так как мальчик сдал ДВИ (дополнительные вступительные испытания) на высокие баллы, то получит скидку 30%.

Советы Глафиры Тархановой после личного опыта с поступлением в престижные московские вузы в 2026 году:

1 — После результатов ЕГЭ абитуриент должен подать своё заявление через Госуслуги. Максимум 5 вузов, с учетом ваших предметов ЕГЭ, они должны совпадать с требованиями вуза. Выбрать в одном вузе максимум 5 направлений с цифровым кодом, выставив приоритет.

2 — Стоило ходить на дни открытых дверей. К примеру, если есть ДВИ, то там могут возникнуть нужные знакомства — студенты помогают готовиться.

3 — Если ваш ребенок не поступит на бюджет. Есть вариант пройти на платное, но вуз не будет вас рассматривать, пока вы не заключите с ними договор и не оплатите обучение за полгода. Соответственно, если вы подаете в четыре вуза, то и оплачиваете четыре. Когда выберете один вуз, то остальные вернут вам средства — вы отзовете свои заявления, и деньги придут через 30 дней. На платном в каждом вузе свои правила, свои сроки подачи и завершения приема документов, оплаты, даты подведения итогов конкурса. Многодетным скидок нет.

4 — ДВИ на бюджет засчитывают и на платном отделении. На внутренние экзамены записаться нужно через Госуслуги, но система в каждом вузе разная.

В одном вузе требования к техническому заданию на сайте не совпали с реальностью: например, на сайте написано принести краски, а стобалльные работы-примеры были нарисованы маркерами и фломастерами. В другом вузе только те, кто учился на подготовительных курсах, знал, как верно оформить работу, то есть абитуриент, который не окончил курсы, не мог хорошо сдать ДВИ — считаю, что это несправедливо.

Стоимость обучения: РЭУ им. Плеханова, графический дизайн, факультет высшая школа креативных индустрий. Семестр — 420 тыс. руб. учебный год — 840 тыс. руб. год. Российский экономический университет им. Плеханова. Это стандартный прайс, с него минус 30%.

Какие дипломы у родителей первокурсника? Оба — дипломированные актеры, Глафира Тарханова окончила Школу-студию МХТ, ее муж Алексей Фаддев — Высшее театральное училище им. Щепкина.

ПЕРЕВОДЧИК

Артист Олег Верещагин и его жена фотограф Ксения Верещагина гордятся успехами своей самостоятельной дочери — они никогда не контролировали ее учебу. Мама первокурсницы смахивает слезы радости: «Полина Верещагина теперь студентка Высшей школы экономики, факультета «иностранные языки и межкультурная коммуникация». Дочь сама поступила на бюджет. Сама заполняла все заявления, подавала согласия, загружала аттестаты и достижения. Да, наконец, сдавала ЕГЭ на сто баллов! Это ее личное достижение. Гордимся неимоверно». Золотая медалистка Полина - выпускница столичной школы №1415 «Останкино». Девочка сдала ЕГЭ на высокие баллы: русский язык — 100, литература — 100, английский язык — 92. У Полины были дополнительные баллы за победу в Олимпиаде по английскому языку в РУДН. Верещагина прошла на бюджет в несколько вузов, но выбрала Высшую школу экономики. Сейчас Полина в совершенстве из иностранных языков владеет английским, теперь ее будут учить на профессиональном уровне, в будущем она добавит специализации. Второй язык для обучения планирует брать китайский. Кстати, Полина хочет попробовать взять обучение полностью на английском языке — на этой специальности есть такая возможность, которая по плечу только очень сильным студентам.

Полина Верещагина поступила на бюджет в Высшую школу экономики. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети.

На этой специальности готовят студентов с высоким уровнем владения иностранными языками, пониманием культурных особенностей, возможностью вести деловые переговоры, работать в мультинациональных командах.

Какие дипломы у родителей первокурсницы? Артист Олег Верещагин — экономист, окончил Пермский филиал Высшей школы экономики. Александра Верещагина — переводчик, окончила Пермский государственный технический университет.

АЙТИШНИК

Артистка Екатерина Скулкина с мамой и сыном в середине августа улетели в отпуск — отмечать поступление. С мужем Скулкина в разводе, поэтому путешествуют втроем. Скулкина сообщила, что для их семьи самым счастливым днем лета стало 7 августа — день зачисления на бюджет. Ее сын Олег

зачислен на бюджет в столичный технический вуз, факультет «прикладная информатика в экономике и бизнесе», направление «компьютерная безопасность».

Какие дипломы у родителей первокурсника? Выпускники Казанского медуниверситета. Мама — стоматолог, папа — фармацевт.

АКТРИСЫ

Дочь Сосо Павлиашвили Сандра поступила на актерский факультет Всероссийского государственного университета кинематографии им. Герасимова. Во ВГИКе Сандра Павлиашвили будет учиться в мастерской профессора кафедры актерского мастерства Александра Федорова. Сандра — артистичная девочка, окончила школу с театральным уклоном. При поступлении учитывались результаты ЕГЭ по русскому языку и литературе. Но основное при поступлении на актерский факультет — творческие испытания, где абитуриенты демонстрируют свои таланты.

Сосо Павлиашвили с дочкой Сандрой, которая очень рада зачислению во ВГИК. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети.

Какие дипломы у родителей первокурсницы? Папа — скрипач, окончил Тбилисскую консерваторию. Мама — психолог.

Самым резонансным в этом году было поступление старшей дочери актрисы Юлии Пересильд и режиссера Алексея Учителя. Начиналась история поступления модной артистки Анны Пересильд громкими заявлениями с ее стороны: за минувший учебный год она пообещала пройти программу 10 и 11 классов экстернов и сдать ЕГЭ. После чего девочка планировала поступить в ГИТИС, на курс Олега Меньшикова. Однако в итоге не в один из престижных театральных вузов, которые входят «в большую пятерку» (ВГИК, ГИТИС, школа-студия МХАТ, Высшее театральное училище им. Щепкина, Театральный институт им. Щукина) Пересильд не поступала. И это не случайно — артистка сейчас на пике востребованности: график съемок расписан на полтора года вперед, гонорары наравне с мамой (то есть с топовыми звездами кино). Поступать в престижный театральный вуз — это значит три первых года плотно учиться, в этих учебных заведениях надо обучаться актерскому мастерству, много пропускать нельзя. Пересильд пошла другим путем. Она будет учиться в Московской школе кино, на курсе артистки Дарьи Мороз. Анечка так объяснила этот выбор: «В Московской школе кино разрешают детям практиковаться в кино, это был важный для меня момент. Я планирую учиться ответственно, это не просто какая-то формальность. Я хочу, чтобы это было честно, я не хочу подводить мастеров». Скандал случился, когда в Сети однокурсники Анны Пересильд сообщили, что ее не было на основном творческом конкурсе, а во время оглашения списков поступивших она оказалась зачислена. Дарья Мороз так «тушила скандал»: «Аня, как и все остальные, проходила отборочные туры, на которых показывала блестящий результат. На конкурсе она не могла быть из-за съемочной смены в экспедиции — это было заранее оговорено со мной и университетом. Аня потрясающе талантливый человек. Для меня и всей нашей педагогической команды большая удача, что она на курсе. Считаю тему закрытой».

Куда же поступила звездная девочка? В частное учебное заведение. Московская школа кино входит в Universal University (университет креативных индустрий). Дарья Мороз - куратор направления «актерское искусство». Формат обучения — очный, с применением дистанционных технологий, 4 года. На сайте этого учебного заведения сообщается, что сюда можно поступить, даже не набрав минимальные баллы ЕГЭ или вообще, не сдавая ЕГЭ.

Стоимость обучения: Учебный год — 850 тыс. руб.

Какие дипломы у родителей первокурсницы? Мама-актриса - выпускница ГИТИСа, папа-режиссер окончил операторский факультет ВГИКа.

КТО ЕЩЕ?

Федор Мерзликин (сын актера Андрея Мерзликина) — зачислен в МГУ, специальность - продюсер кино и ТВ. Корней Петренко (сын актеров Екатерины Климовой и Игоря Петренко) — Высшая школа экономики, факультет компьютерных наук.

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