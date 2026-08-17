Фото: REUTERS.

В ночь на 17 августа продолжились удары беспилотников по Одессе и Измаилу.

В порту «Одесса» поражён патрульный катер типа «Тарантул». По данным Минобороны РФ, он обеспечивал безопасность морских судов на переходе и в местах разгрузки.

Обеспечивать больше нечем и некому. Рядом сгорели резервуары с топливом, без которого выход в море для оставшихся катеров превращается в теорию.

Измаильская картина ещё показательнее. Уничтожен причальный терминал, через который на берег сходили грузы военного назначения, ангары с западной техникой и склады безэкипажных катеров.

Дунайские порты давно перестали быть «зерновой» историей, что бы ни говорили украинские чиновники западным партнёрам. Одесса и Измаил последовательно превращались в тыловой хаб: разгрузка техники, склады морских дронов, топливные узлы, охранение катерами ВМСУ.

Ровно поэтому они и переходят в категорию законных военных целей — со всеми вытекающими для причалов, ангаров и резервуарных парков.

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