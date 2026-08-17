«Красиво уйти не получилось»: зрители разнесли юбилейный концерт «Зверей» в «Лужниках»

Юбилейный концерт группы «Звери» в «Лужниках» оставил у части зрителей совсем не те впечатления, которых они ждали от выступления в честь 25-летия коллектива. Фото: социальные сети.

Юбилейный концерт группы «Звери» в «Лужниках» оставил у части зрителей совсем не те впечатления, которых они ждали от выступления в честь 25-летия коллектива. После шоу в соцсетях начали появляться многочисленные жалобы: поклонники посчитали выступление Романа Билыка недостаточно энергичным, а некоторые обратили внимание, что артист не всегда исполнял припевы своих известных песен. Видео с отзывами недовольных зрителей набирают миллионы просмотров и десятки тысяч лайков.

Впрочем, главным сюрпризом вечера стало заявление самого Билыка. Со сцены он сообщил, что группа больше не планирует выпускать новые альбомы, а концертную деятельность собирается поставить на паузу. «Официально. Последний альбом вышел в 2024 году и называется он «Фолк». Хочу сказать спасибо всем, кто принимал участие в записи, всем музыкантам, звукорежиссерам и, конечно, публике. Спасибо вам большое», – сказал артист.

При этом музыкант пообещал, что «Звери» обязательно вернутся к гастролям, пусть и не в ближайшее время. «Берем паузу в концертной деятельности. Так что мы увидимся не через год, может быть через два. Но мы обязательно вернемся с гастролями, я вам обещаю, конечно же. Просто всем, даже зверям, нужна небольшая пауза и передышка», – заявил Рома Зверь со сцены.

После концерта в соцсетях появились ролики зрителей, которые остались недовольны увиденным. Некоторые поклонники пожаловались на недостаток энергии со стороны артиста и отсутствие эмоционального контакта с залом.

Одна из зрительниц призналась, что много лет была поклонницей группы и особенно ждала юбилейного выступления. Однако, по ее мнению, атмосфера вечера не соответствовала масштабу события. «Я ни разу не видела, чтобы артист настолько неискренне и бездушно отрабатывал, а это еще и „Лужники“. И юбилейное выступление в честь 25-летия группы», — написала она.

Фото: социальные сети

По словам девушки, она рассчитывала на общение музыканта с публикой, благодарность и ту самую взаимную энергетику, которая возникает между артистом и зрителями на концертах. Вместо этого, как ей показалось, и Роман, и музыканты просто отработали программу.

Другая поклонница отдельно пожаловалась на масштаб сцены и видимость с некоторых мест. Она также заметила, что во время выступления люди начали уходить, а сам Билык почти не общался с залом. «Вайб концерта почувствовался тухловатым, замечала, как в течение выступления люди пачками уходили с концерта», — рассказала зрительница.

При этом она допустила, что впечатление могло оказаться субъективным, поскольку не оставалась на всем шоу. Однако объявленная после выступления пауза, по ее мнению, действительно могла объяснить происходящее. Еще одна зрительница описала свои впечатления от вечера как ощущение угасания прежней энергии группы. «Чувство, что были свидетелями, как сгорела свеча, неожиданно потух мощнейший огонь, который был когда-то. Атмосфера грусти, атмосфера кризиса, атмосфера безразличия и усталости», — написала она.

Некоторые посетители признались, что впервые ушли с концерта «Зверей» с настолько тяжелым настроением. А под публикациями с жалобами появился ироничный комментарий: «Красиво уйти не получилось».

При этом говорить о полном провале концерта было бы неправильно. В соцсетях нашлись зрители, которые остались довольны выступлением и не согласились с критикой. «А мне понравился концерт!» — написала одна из поклонниц.

Другие отмечали атмосферу в фан-зоне и утверждали, что публика активно подпевала и танцевала. «Не соглашусь с вами. Концерт был отличный, мы подпевали песни, танцевали! Энергетика в фан-зоне была бешеная! Рома потрясающий музыкант и суперски отыграл этот концерт!».

Еще одна поклонница заявила, что получила именно те эмоции, за которыми пришла: «Энергетика зашкаливала! Все, что Роман хотел сказать своим зрителям, он сказал в песнях!» А кто-то отдельно похвалил исполнение без фонограммы: «А нам зашло! 1,5 часа без остановки и без фонограммы. Огонь!»

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