Турки поставляли Киеву БТР и дроны с первых дней СВО

Фото: REUTERS.
На днях стало известно о решении Турции передать серьезные вооружения Украине. МИД России запросило у Вашингтона и Анкары разъяснений в связи с планами поставок американского оружия, которым располагают турки, киевскому режиму. Речь, в частности, о 12 пусковых установках ракетных систем залпового огня. А также о более чем 2,5 тысячах кассетных боеприпасов, 47 тысяч снарядов калибра 203 мм и 70 баллистических ракет ATACMS.
На Радио «Комсомольская правда» обсудили тему с директором Центра комплексных европейских и международных исследований Национального исследовательского университета ВШЭ, Василием Кашиным.
- Как оцениваете решение Анкары передать американские вооружения Киеву?
- Турция - один из главных поставщиков оружия Украине с первых дней СВО. И даже еще до СВО.
- Поставки турецкие не прекращались никогда?
- Ни на один день. Они шли в Киев постоянно, по нарастающей. Анкара реализовывала проект строительства на Украине завода по производству БПЛА.
- Обращает на себя внимание передача 70 баллистических ракет ATACMS...
- В той модификации ракет, которые есть у Турции, они могут иметь дальность до 300 километров. По американским заявлениям, в США запасы подобных ракет в результате конфликта с Ираном истощились. И очевидно, что в части поставок таких ракет Киеву, наверное, американцы - ключевые инициаторы этой сделки.
Фото: REUTERS.
- Турция нам совсем не друг и не союзник...
- У нас такие... транзакционные отношения. Ты - мне, я — тебе.
- То есть?
- Где-то мы сотрудничаем, где-то торгуем. А где-то работаем друг против друга. Уровень доверия не то, чтобы был очень высокий. И данная поставка Киеву дополнительно осложнит отношения.
- Реагировать надо жестко?
- Драматичных шагов, думаю, не будет. Мы важны для них, они для нас. Но мы пересекаемся в ряде третьих стран.
- В местах вроде Ливии?
- Очевидно, будут искать способ отплатить Турции в тех региональных сюжетах, куда они вовлечены. Разрывать значимые экономические связи с Турцией невыгодно нам самим. Мы не можем, пытаясь наказать Турцию, делать что-то, что ухудшит наше положение.
- Особенно во время СВО.
- После СВО могут появиться дополнительные варианты. Но сейчас наша задача – не ухудшать свое положение. Вероятно, в Северной Африке, где-то еще, где Турция тоже участвует, мы можем попытаться создать ей проблемы. Но не стоит преувеличивать произошедшее. Это не самый крупный турецкий шаг. И вклад Турции в обеспечении ВСУ всегда был велик.
- Что Анкара дает Киеву?
- Легкую бронетехнику, вроде БТР Kirpi. На начальном этапе конфликта важную роль играли турецкие беспилотники «Байрактар».
- Но недолго?
- Позже они потеряли всякое военное значение. Но в начале СВО они были существенным фактором. Также Турция строит для Украины новые корабли. Ракетные корветы, которые будут переданы после СВО.
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