Турки поставляли Киеву БТР и дроны с первых дней СВО

На днях стало известно о решении Турции передать серьезные вооружения Украине. Фото: REUTERS.

На днях стало известно о решении Турции передать серьезные вооружения Украине. МИД России запросило у Вашингтона и Анкары разъяснений в связи с планами поставок американского оружия, которым располагают турки, киевскому режиму. Речь, в частности, о 12 пусковых установках ракетных систем залпового огня. А также о более чем 2,5 тысячах кассетных боеприпасов, 47 тысяч снарядов калибра 203 мм и 70 баллистических ракет ATACMS.

На Радио «Комсомольская правда» обсудили тему с директором Центра комплексных европейских и международных исследований Национального исследовательского университета ВШЭ, Василием Кашиным.

СТАБИЛЬНЫЙ ПОСТАВЩИК

- Как оцениваете решение Анкары передать американские вооружения Киеву?

- Турция - один из главных поставщиков оружия Украине с первых дней СВО. И даже еще до СВО.

- Поставки турецкие не прекращались никогда?

- Ни на один день. Они шли в Киев постоянно, по нарастающей. Анкара реализовывала проект строительства на Украине завода по производству БПЛА.

- Обращает на себя внимание передача 70 баллистических ракет ATACMS...

- В той модификации ракет, которые есть у Турции, они могут иметь дальность до 300 километров. По американским заявлениям, в США запасы подобных ракет в результате конфликта с Ираном истощились. И очевидно, что в части поставок таких ракет Киеву, наверное, американцы - ключевые инициаторы этой сделки.

Анкара передаст Киеву 70 баллистических ракет ATACMS Фото: REUTERS.

СОВСЕМ НЕ СОЮЗНИК

- Турция нам совсем не друг и не союзник...

- У нас такие... транзакционные отношения. Ты - мне, я — тебе.

- То есть?

- Где-то мы сотрудничаем, где-то торгуем. А где-то работаем друг против друга. Уровень доверия не то, чтобы был очень высокий. И данная поставка Киеву дополнительно осложнит отношения.

ТРЕТЬИ СТРАНЫ

- Реагировать надо жестко?

- Драматичных шагов, думаю, не будет. Мы важны для них, они для нас. Но мы пересекаемся в ряде третьих стран.

- В местах вроде Ливии?

- Очевидно, будут искать способ отплатить Турции в тех региональных сюжетах, куда они вовлечены. Разрывать значимые экономические связи с Турцией невыгодно нам самим. Мы не можем, пытаясь наказать Турцию, делать что-то, что ухудшит наше положение.

- Особенно во время СВО.

- После СВО могут появиться дополнительные варианты. Но сейчас наша задача – не ухудшать свое положение. Вероятно, в Северной Африке, где-то еще, где Турция тоже участвует, мы можем попытаться создать ей проблемы. Но не стоит преувеличивать произошедшее. Это не самый крупный турецкий шаг. И вклад Турции в обеспечении ВСУ всегда был велик.

ЧЕМ ПОМОГАЮТ ВРАГУ

- Что Анкара дает Киеву?

- Легкую бронетехнику, вроде БТР Kirpi. На начальном этапе конфликта важную роль играли турецкие беспилотники «Байрактар».

- Но недолго?

- Позже они потеряли всякое военное значение. Но в начале СВО они были существенным фактором. Также Турция строит для Украины новые корабли. Ракетные корветы, которые будут переданы после СВО.

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