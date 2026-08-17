Арктика — новый космос. Как регион становится каркасом суверенитета России

Арктика дает стране 10% ВВП при населении менее 2% от всей территории России. Здесь добывают 80% российского газа, 8% нефти, 100% редкоземельных металлов. В Арктике проходит Северный морской путь — главный логистический коридор будущего. Как живет Арктика, сравнимая по своим масштабам и неизведанности только с космосом, — в докладе.

Северный морской путь: курс на круглый год

За десятилетие грузопоток по Севморпути вырос почти в 10 раз: с 4 млн тонн в 2014 году до 38 млн в 2024. Восемь атомных ледоколов — единственный атомный ледокольный флот в мире — уже работают, еще четыре строятся. Маршрут СМП короче Суэцкого канала на 40% и на 70% проходит вдоль российских границ, что дает серьезное преимущество в скорости и безопасности.

«Дальнейшее развитие Северного морского пути потребует синхронизированного расширения портов и подъездных путей, обновления ледокольного флота, создания грузового флота высокого арктического класса, высочайшего уровня безопасности и экологического контроля и эффективного международного сотрудничества. Россия открыта для такого взаимодействия и готова делиться опытом», — отмечает Владимир Панов, спецпредставитель по вопросам развития Арктики ГК «Росатом».

Развивается транзитный геопотенциал СМП: в 2025 году состоялся первый международный рейс из Китая в Роттердам, а на август–октябрь 2026 года запланировано еще восемь рейсов контейнеровозов из порта Нинбо-Чжоушань в Северную Европу.

Города, которые держат пространство

Арктика — территория городской цивилизации. Почти 89% ее жителей живут в городах, которые служат опорными узлами для огромных незаселенных пространств. Каждый такой город — это центр снабжения, медицины, безопасности и логистики на сотни километров вокруг.

Сегодня для 16 опорных населенных пунктов Арктики утверждены индивидуальные мастер-планы. С 1 января 2026 года они действуют как нормативные документы. До 2035 года в их реализацию будет вложено почти 3 трлн рублей, из которых 60% — внебюджетные средства. Значительная часть работ по благоустройству и модернизации ЖКХ в этих городах финансируется и реализуется в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».

«Мастер-планы перевели развитие арктических территорий от разовых решений к конкретному плану: 516 инфраструктурных мероприятий до 2035 года. Из них 34 уже завершены, более 100 находятся в стадии проектирования и строительных работ», — поясняет Мария Усачева, руководитель проекта отдела сопровождения реализации долгосрочных планов опорных населенных пунктов АЗРФ АНО «Информационно-аналитический центр Государственной комиссии по вопросам развития Арктики».

Климат здесь меняется в 2–3 раза быстрее, чем в среднем по России. Таяние вечной мерзлоты — процесс очаговый, предсказать его невозможно. Новые стройки уже сопровождаются датчиками состояния грунта, а проектировщики предлагают закрытые общественные пространства и теплые переходы — как в проекте «Зимний город» в Тикси-Найба. Масштабная уборка исторического металлического и бочкового мусора на этих территориях идет при поддержке нацпроекта «Экологическое благополучие».

Человек на Севере: здоровье, образование, культура

Арктика — это 2,5 млн человек. Их главный запрос — не героическое преодоление, а возможность жить долго и с интересом. На Севере всегда было, где работать, теперь есть, где жить, отдыхать, творить и развиваться.

Ожидаемая продолжительность жизни в Арктике пока ниже среднероссийской — 71,9 года. Но постепенно развивается «Арктическая медицина» — со своими стандартами, мобильными бригадами, профилактикой полярной депрессии и витаминизацией. На Ямале ежегодно проводят до 400 выездов мобильных бригад, а на предприятиях действуют корпоративные программы здоровья.

С кадрами — похожий поворот. Система среднего профессионального образования оказалась самым надежным якорем: до 90% выпускников местных колледжей продолжают жить и работать в Арктике. Их готовят под конкретные рабочие места, и они остаются, потому что это их дом. Подготовка таких специалистов идет при поддержке национального проекта «Кадры», который связывает обучение в колледжах и вузах с запросами предприятий, развивает целевое обучение и помогает молодежи найти работу в арктических регионах и выстроить свой индивидуальный карьерный трек.

«Система СПО — это оплот для удержания кадров. Наши ребята адаптированы к северным территориям, они не боятся ни полярной ночи, ни морозов. Это как раз потенциал руководителей среднего звена. Многие потом заочно получают высшее образование и двигаются дальше как инженеры. Это самые ценные кадры, которые снизу прошли, своими руками все попробовали», — говорит Юрий Похабов, директор Норильского техникума промышленных технологий и сервиса.

Культурная среда тоже становится фактором притяжения. К примеру, в Якутии национальный праздник Ысыах Туймаады в 2026 году собрал 230 тыс. человек. А общий турпоток в Республику Саха по итогам 2025 года вырос до 284 тыс. человек (на 20 тыс. больше, чем годом ранее). В Норильске полярную ночь из 45 дней превратили в фестиваль творческих событий. Развитие туристических кластеров в Мурманской области, Карелии и на Ямале, а также компенсация затрат на инфраструктуру для арктических путешествий поддерживаются нацпроектом «Туризм и гостеприимство».

Наука без границ: БРИКС+ смотрит на Север

Интерес к Арктике растет во всем мире. Китай, Индия, Бразилия, ОАЭ — все хотят понимать, как меняется климат и что будет с уровнем океана. Действует Российско-Азиатский консорциум арктических исследований, работает международный научный центр на Шпицбергене, идет подготовка к V Международному полярному году 2032–2033.

«Данные из Арктики критически важны для всей планеты: они позволяют точно прогнозировать глобальное потепление, оценивать риски выбросов метана из мерзлоты и рассчитывать устойчивость инфраструктуры в зонах сезонного промерзания. Международное научное сотрудничество в Арктике не только возможно, но и активно развивается», — подчеркивает Алексей Огнев, и.о. ректора Сахалинского государственного университета.

Арктика становится новым космосом — территорией, где испытываются технологии, материалы, модели управления и стандарты жизни, которых еще не было. Мегапроект под названием Арктика – уже начался.

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