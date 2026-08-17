Россиян обманывают ложными акциями на бензиновые купоны: как не стать жертвой мошенников

Злоумышленники создают сайты, имитирующие официальные программы лояльности банков, и обещают автомобилистам ваучеры на 5000 литров топлива Фото: ИВАНОВА Диана. Перейти в Фотобанк КП

Эксперты по кибербезопасности из компании F6 нашли сразу десять фальшивых сайтов, на которых автомобилистов разводят на деньги под видом выдачи бензиновых купонов. По словам представителей компании, эти страницы «притворяются» банковскими акциями. Чтобы не вызывать подозрений, на них пишут про «правительственную программу», но на деле это просто уловка, чтобы вытянуть имя, номер телефона и данные карты.

Руководитель группы защиты от почтовых угроз в «Лаборатории Касперского» Андрей Ковтун отмечает, мошенники традиционно следят за актуальной повесткой и используют темы, которые в конкретный момент вызывают повышенный интерес у людей. Топливо в последние месяцы стало одной из таких приманок.

— Так, ранее в этом году эксперты «Лаборатории Касперского» обнаружили волну мошеннических рассылок с предложением оформить купоны на топливо, — комментирует Андрей Ковтун. — Пользователей перенаправляли на сайты, где просили оставить имя, номер телефона и сведения об автомобиле — марку и модель, госномер, предпочитаемый тип топлива и регион. Такие данные в дальнейшем могли использоваться для более персонализированных сценариев социальной инженерии, например, злоумышленники могут продолжить общение уже по телефону или в мессенджере.

Интересно, что первая волна таких схем прошла летом, когда на АЗС были большие очереди, и тогда обещали всего пару десятков литров, а теперь, чтобы заманить жертву, посулы выросли до пяти тысяч литров.

— Суть этой схемы — классический фишинг, усиленный актуальным социальным напряжением вокруг цен на топливо. Злоумышленники создают сайты, имитирующие официальные программы лояльности банков, и обещают автомобилистам ваучеры на 5000 литров топлива. Это заведомо абсурдный объем — примерно годовой запас для среднего водителя, и именно такая щедрость отключает рациональное мышление, — объясняет заместитель генерального директора по ИТ АО «Петербургский нефтяной терминал» Ахметжан Махмутов.

По его словам, далее сценарии могут развиваться по-разному. В простейшем случае — прямое списание средств с карты. Но чаще данные используют для социальной инженерии, когда злоумышленники звонят жертве от имени банка, называют реальные паспортные данные или часть номера карты и выманивают SMS-коды для подтверждения операций. Нередко базы таких данных перепродаются другим преступным группам, которые позже применяют их в более сложных схемах — от оформления микрозаймов до подбора паролей к другим сервисам.

— Технически ресурсы выглядят примитивно: используются дешевые доменные зоны .website и .online, которые редко ассоциируются с серьезными финансовыми организациями, — объясняет Ахметжан Махмутов. — На страницах размещают фразы «Официальная программа» и «Правительственная инициатива» — типичные маркеры манипуляции. Ни один банк в здравом уме не станет так формулировать условия выдачи топливных бонусов и тем более не попросит вводить CVV на стороннем ресурсе ради подарка.

КАК НЕ СТАТЬ ЖЕРТВОЙ

Андрей Ковтун настоятельно не рекомендует скачивать APK-файлы с неизвестных ресурсов — приложения безопаснее устанавливать из официальных магазинов. Важно также внимательно проверять адрес сайта перед вводом данных и использовать на всех устройствах защитное решение, способное выявлять фишинговые ресурсы и вредоносные программы.

— Первое и главное правило: никогда не переходить по ссылкам из писем, СМС или мессенджеров, если вам предлагают неожиданные бонусы, особенно от имени банков или госорганов, — предупреждает эксперт Махмутов. — Официальные программы лояльности всегда доступны в мобильном приложении банка или на его основном сайте, а не на сторонних доменах.

Второе — проверяйте адресную строку: домен должен принадлежать банку, быть зарегистрирован давно и в России, а не содержать дополнительные слова или редкие зоны.

Третье — ни один легальный сервис не требует ввести полные данные карты, включая CVV, для получения скидки или подарка.

Четвертое — если предложение выглядит слишком щедрым, это почти наверняка обман.

Если вы уже ввели данные на подобном сайте:

— заблокируйте карту через мобильное приложение или горячую линию банка, сообщите о компрометации данных;

— зафиксируйте ссылку на мошеннический ресурс и передайте ее в банк или правоохранительные органы. Это поможет быстрее заблокировать сайт и предотвратить новые жертвы.

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