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Экономика17 августа 2026 4:00

Четыре способа обмана россиян на Яблочный Спас: Выманивают деньги и личные данные

KP.RU: Проект «Мошеловка» перечислил четыре способа обмана на Яблочный Спас
Андрей ЗАЙЦЕВ
Эксперты платформы «Мошеловка» Народного фронта проанализировали сообщения, приходящие от граждан

Эксперты платформы «Мошеловка» Народного фронта проанализировали сообщения, приходящие от граждан

Фото: Александр ГЛУЗ. Перейти в Фотобанк КП

Казалось бы, обычные яблоки. В сезон они стоят дешево. Некоторые их просто выкидывают ведрами, потому что девать некуда в таком количестве. Но мошенники используют и их, чтобы обмануть доверчивых россиян. Особенно в преддверии православных праздников. В частности, Яблочного Спаса, который отмечается 19 августа.

Эксперты платформы «Мошеловка» Народного фронта проанализировали сообщения, приходящие от граждан. И рассказали KP.RU четыре популярных схемы обмана перед Яблочным Спасом.

1. «Праздничные яблоки» с доставкой и предоплатой

Обещают отборные яблоки «специально к Спасу» от конкретного хозяйства, просят внести предоплату за ящик, после чего перестают выходить на связь.

2. Яблоки «от фермера» через мессенджеры

Общение только в чате, без сайта и юрлица, оплата на карту физлица; при любых вопросах о документах или самовывозе диалог сворачивают.

3. Подарочные корзины и наборы «яблоки + сладости»

В описании обещают отборные фрукты, а по факту привозят мелкие, битые, с признаками гнили либо меняют состав набора.

Казалось бы, обычные яблоки. В сезон они стоят дешево. Некоторые их просто выкидывают ведрами, потому что девать некуда в таком количестве. Но мошенники используют и их

Казалось бы, обычные яблоки. В сезон они стоят дешево. Некоторые их просто выкидывают ведрами, потому что девать некуда в таком количестве. Но мошенники используют и их

Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

4. «Бесплатные яблоки за отзыв/регистрацию»

Чтобы получить «подарок», нужно зарегистрироваться на подозрительном сайте, ввести телефон и электронную почту, подтвердить кодом из SMS. Так мошенники получают доступ к аккаунтам или подключают платные услуги.

По сути, схемы делятся на два вида. Первый – это попытки получить небольшую сумму, но сразу и с как можно бОльшего числа людей. Здесь на помощь приходят массовые рассылки. Кто-нибудь да клюнет. Второй вид – нацелен на кражу личных данных, чтобы в дальнейшем подключить тяжелую артиллерию. То есть, последующие звонки от мнимых силовиков, которые будут раскручивать жертву на более серьезные суммы под видом «спецоперации» с целью отправки денег на «безопасный счет».

- Будьте осторожны с «выгодными возвратами» и «подарками»: если для получения «бонуса» просят ввести код из SMS или авторизоваться через соцсети — это почти наверняка мошенничество. Если предложение кажется слишком хорошим, чтобы быть правдой, или вас торопят, — сделайте паузу. Проверьте информацию: позвоните напрямую в хозяйство, посмотрите официальный сайт, сравните цены. И наконец, в цифровом пространстве не переходите по ссылкам из подозрительных сообщений, не открывайте вложения от незнакомцев, не вводите данные карт на непроверенных ресурсах, - рекомендует Александра Пожарская, эксперт платформы «Мошеловка» Народного фронта.

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