Девушки проходят мимо антиамериканского рекламного щита на улице в Тегеране Фото: REUTERS.

США и Иран достигли соглашения о продлении 60-дневного перемирия, сообщает телеканал Al-Arabiya со ссылкой на источники. Официального подтверждения этим данным не поступало.

Это сообщение совпало с истечением срока меморандума о взаимопонимании, который был подписан в Исламабаде 18 июня. Стороны согласились подписать меморандум после военной кампании, которую США и Израиль начали против Ирана 28 февраля. Боевые действия продолжались более двух месяцев и затронули весь ближневосточный регион.

Остается догадывается, является ли второй 60-дневный срок дипломатической победой или отсрочкой новой волны эскалации.

ИСЛАМАБСДКИЙ МЕМОРАНДУМ: ДАТЫ, УСЛОВИЯ, ПЕРСПЕКТИВЫ

Меморандум о взаимопонимании США и Ирана (или Исламабадский меморандум) представляет собой рамочное соглашение из 14 пунктов, подписанное при посредничестве Пакистана и ряда стран Ближнего Востока. Стороны договорились о немедленном прекращении огня на всех фронтах, включая Ливан.

Этот документ не стал окончательным мирным договором и не поставил точку в военном конфликте. Он должен был стать дорожной картой для дальнейших переговоров между Вашингтоном и Ираном.

Ключевой аспект, который был прописан в меморандуме, касался ядерной программы Ирана. В течение 60 дней стороны должны были заключить итоговое ядерное соглашение и договор о снятии санкций. До тех пор Иран будет сохранять текущий уровень ядерной программы, а США откажутся от введения новых санкций и размещения дополнительных войск в регионе.

Ключевой аспект, который был прописан в меморандуме, касался ядерной программы Ирана. Фото: e-crow/Shutterstock/Fotodom

Согласно Исламабадскому меморандуму, США обязались снять морскую блокаду, разморозить иранские активы и предоставить лицензии на экспорт иранской нефти еще до полной отмены санкций. Также был предусмотрен план восстановления экономики Ирана объемом не менее 300 млрд долларов.

В свою очередь Иран подтвердил, что откажется от создания ядерного оружия. Планировалось, что накопленные обогащенные материалы будут разбавлены под надзором МАГАТЭ. Помимо этого, Иран возьмет на себя обязательство обеспечить безопасный проход коммерческих судов через Ормузский пролив, а также совместно с Оманом и другими странами Персидского залива обсудит управление этим маршрутом.

ЭСКАЛАЦИЯ И СРЫВ ПЕРЕГОВОРОВ

Несмотря на подписанный меморандум, США и Иран уже через три недели возобновили обмен ударами, что поставило под угрозу срыв перемирия еще до истечения первого месяца. Напряженность возросла после провокаций против гражданских судов. США обвинили Иран в препятствовании судоходству в Ормузском проливе, что стало формальным поводом для нового витка эскалации.

8 июля президент США Дональд Трамп объявил, что соглашение с Тегераном о прекращении огня больше не имеет силы. Американские военные нанесли серию ударов по иранским ядерным объектам, системам ПВО и военной береговой инфраструктуре. В ответ КСИР атаковал американские военные базы в странах Ближнего Востока.

Проход через Ормузский пролив по-прежнему затруднен. 11 августа власти Ирана передали Вашингтону через посредников условия для открытия судоходства в проливе. Среди них — прекращение боевых действий, угроз, снятие морской блокады и санкций, возмещение экономического ущерба и разморозка иранских финансовых активов.

Проход через Ормузский пролив по-прежнему затруднен Фото: REUTERS.

На следующий день агентство Reuters сообщило, что США и Иран не обсуждали продление режима прекращения огня. По словам высокопоставленного иранского источника, в Тегеране считают, что соглашение не имело даты начала действия, и, следовательно, им нечего продлевать. Один из вопросов, который стороны все-таки обсуждают через посредников, — это возвращение США к промежуточному соглашению и определения сроков выполнения обязательств. При этом даже здесь прогресса не наблюдается.

БУДУЩЕЕ МИРНЫХ ПЕРЕГОВОРОВ

Ранее сегодня представитель Министерства иностранных дел Ирана Исмаил Багаи заявил, что меморандум о взаимопонимании с США утратил свою актуальность, поскольку запланированные переговоры по ядерному вопросу так и не начались в установленный срок.

«Иран не принимает решения, основываясь на предупреждениях или сроках. Мы должны были вести переговоры в течение 60 дней по таким вопросам, как ядерная проблематика, но в свете нарушения Соединенными Штатами меморандума о взаимопонимании разговоры о 60-дневном сроке больше не актуальны», — сказал Багаи.

Он подчеркнул, что Тегеран будет действовать исходя из национальных интересов, а не ориентируясь на какой-либо срок.

Исмаил Багаи подчеркнул, что Тегеран будет действовать исходя из национальных интересов, а не ориентируясь на какой-либо срок Фото: REUTERS.

Как пишет The Wall Street Journal, власти Иран уверены, что усилия США и Израиля по прекращению боевых действий направлены лишь на то, чтобы снизить давление на финансовые рынки и выиграть время на подготовку к новому этапу военной операции.

Тем временем, Дональд Трамп пригрозил, что разбомбит Оман «ко всем чертям», если тот встанет на пути урегулирования конфликта с Ираном. Перед этим сообщалось, что Иран и Оман ведут переговоры о правилах использования Ормузского пролива.

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