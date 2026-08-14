США угрожают Ирану санкциями, «каких мир еще никогда не видел»: в успех рестрикций уже не верят даже в НАТО

Скотт Бессент заявил о том, что США примут против Ирана некие меры экономического давления, «каких мир еще никогда не видел». Фото: REUTERS.

Американцы вновь решили попугать Иран оружием, а заодно пригрозили «ударить долларом» Исламскую Республику. Сначала глава Центрального командования (CENTCOM) Брэд Купер во время визита в Израиль призвал к возобновлению совместных американо-израильских атак на энергетическую систему Тегерана и других крупных городов.

Потом последовало заявление американского министра финансов Скотта Бессента о том, что США примут против Ирана некие меры экономического давления, «каких мир еще никогда не видел». Бессент не сделал уточнений, кроме одного: с какого-то момента ни одно судно, мол, не сможет выйти из иранского порта или зайти в него. В качестве примера эффективности таких санкций Бессент почему-то привел Венесуэлу.

На этот раз, однако, разговор о санкциях вызвал скептическую реакцию даже в странах – союзниках по НАТО. Все помнят и про «калечащие» антииранские меры Обамы и Байдена, и про «санкции из ада» от Трампа. Исламская Республика живет в этом «адском» внешнеторговом режиме уже почти пятьдесят лет – с 1979 года. Но к вожделенной для американцев «смене режима» в стране все эти санкции так и не привели.

«Не очень понятно, что еще могут американцы перекрыть Ирану – какую границу, какой канал связи с внешним миром, - комментирует угрозу Бессента в интервью KP.RU востоковед Николай Севостьянов. – Теоретически США могли бы надавить на Ирак и Пакистан, чтобы они закрыли погранпереходы с Ираном. Но я не думаю, что правительства в Багдаде и Исламабаде пойдут на это. Народы Ирака и Пакистана сочувствуют иранцам, в Ираке есть мощные проиранские вооруженные группировки. Захотят ли иракское и пакистанское власти ссориться со своим населением ради США? Я так не думаю».

Что же касается военных ударов, то, по мнению, Севостьянова, они тоже достигли своего «предела эффективности». И раз иранцы не вышли на улицы после выпавших на них из-за бомбежек кислотных дождей или после засорения нефтепродуктами берегов Персидского залива, вряд ли США стоит рассчитывать на «активизацию протеста» после новых ударов. Особенно если американцы будут наносить их совместно с ненавидимым даже умеренными иранцами Израилем.

Тем временем в США и Европе растет недовольство войной против Ирана. В Лондоне демонстрации приняли такой размах, что израильский премьер Биньямин Нетаньяху обозвал Англию «Исламской Республикой Британией». А настроения практичных немцев лучше всего передает публикация в газете Berliner Zeitung: «Трамп ведет войну без плана и без цели… США уже истратили в Иране весь свой запас невидимых для радаров дронов Stealth – 1100 штук. Добавьте сюда еще тысячу «томагавков» - продукцию двух пятилеток, а заодно 1300 ракет противовоздушной обороны Patriot», - пишет Berliner Zeitung.

Остается вопрос: какими силами тогда командующий CENTCOM Купер собирается бить по иранской инфраструктуре? Планировавшийся Трампом в феврале блицкриг не состоялся, а в «войне на истощение» Иран оказался сильнее своего могущественного противника.

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