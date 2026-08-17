Кулбергс заявил, что Латвия должна получить дополнительные семь миллиардов евро из следующего семилетнего бюджета ЕС в рамках предлагаемого Фонда конкурентоспособности. Фото: REUTERS.

Премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс, который заступил на этот пост 28-го мая, заявил, что его республике необходимо дополнительное финансирование для ликвидации последствий от разрыва экономических связей с Россией и для покрытия возросших расходов на оборону. Для этого, по словам премьера, Рига уже попросила Евросоюз выделить дополнительные €7 млрд из следующего семилетнего бюджета объединения. Примечательно, что за этот семилетний период оборонные расходы Латвии должны составить 15,12 млрд евро, и запрашиваемая сумма дополнительного финансирования составляет почти половину всего финансирования по этой статье расходов.

— Кулбергс заявил, что Латвия должна получить дополнительные семь миллиардов евро из следующего семилетнего бюджета ЕС в рамках предлагаемого Фонда конкурентоспособности. Эти средства должны помочь покрыть как возросшие расходы на оборону, так и экономические последствия разрыва связей с Россией, — сообщило известное издание Politico.

— Мы доводим дефицит бюджета до максимума, … и из этих долгов мы оплачиваем… оборону всей Европы, — цитируют все СМИ уже самого Кулбергса, который пояснил далее, что значительная часть денег направляется обратно на Запад через закупки вооружений у Германии, Франции, Испании, Швеции и Нидерландов, и все это для того, чтобы обеспечить безопасность стран, которые в Европе находятся западнее Латвии.

— Мы подпитываем их экономику, — подытожил латвийский премьер-министр сложившуюся практику.

Стоит только гадать, как обидел он этим самым союзников из бандеровской Украины, которые уже лет десять твердят всем, что единственная защита Европы от «русских варваров» — это Незалежная. Наверняка теперь надо ожидать вызов после Латвии в МИД Украины, где ему вручат ноту протеста и объяснят, что у Евросоюза уже есть единственный и неповторимый защитник Зеленский и его бандеровцы, а Рига пусть даже не пробует натянуть на себя латы «захисника» Европы и встать в ту же очередь, в которой все эти годы стоит Киев.

Кулбергс обидел союзников из бандеровской Украины, которые уже лет десять твердят всем, что единственная защита Европы от «русских варваров» — это Незалежная. Фото: REUTERS.

А ведь каких-то пару месяцев (или по-латышски парус месяцевс -?) тому назад, в июне Кулбергс пафосно заявлял о намерении полностью прекратить торговые отношения с Россией и назвал их «ненужной зависимостью», которая «только ухудшает ситуацию».

А теперь просит деньги, намереваясь буквально вытащить запрошенную сумму, которую украинский «просроченный» главарь бандеровского режима Владимир Зеленский считает уже положенной в свой карман. «Просрочке» впору уже начинать поднимать крик: «Караул! Ограбили! Хулиганы лишают Европу защиты». Наверное, причина тому — неожиданное открытие, которое сделал Кулбергс за прошедшее время — как он сказал, Латвия «больше не может жить в долг», а государственные средства должны использоваться «разумно».

Что касается отношений Латвии и России, то кандидат в премьер-министры от партии «Прогрессивные» Андрис Шуваевс рассказал, что со временем политика Риги по отношению к Москве изменится.

— Я на 100% уверен, что внешняя политика Латвии по отношению к России со временем будет смягчена, — заявил Шуваевс.

По-русски в Латвии понимать перестали, Рига запретила русский язык примерно так же, как и украинские бандеровцы. Из-за чего, кстати, украинские беженцы в Латвии остались фактически безъязыкими, потому что латвийского и английского не розумиют. Поэтому ответим латвийцам по-латвийски. Ребятас, а оно нам надос? Вот чтобы вы что-то тамс с намис нормализовалис? Что вы нам можетес предложитис? Ваши канцерогенные «шпротас» уступают нашим шпротам по всем статьям, а ваш «Рижский бальзам» в советские временас был изрядно перехваленс не по делу лишь по той причине, что другогос мы не виделис.

Не уж, померла — так померла. Давайтес дальшес самис.

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