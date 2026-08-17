Канье Уэст давно вышел далеко за рамки статуса просто популярного рэпера Фото: EAST NEWS.

Американский рэпер и один из самых известных музыкантов в мире Канье Уэст, выступающий под именем Ye, собирается дать сразу два концерта в России. 10 и 11 октября артист выйдет на сцену «Газпром Арены» в Санкт-Петербурге. Организатором выступлений заявлено концертное агентство Say Agency, которое совсем недавно привозило в Россию другого популярного рэпера из США – Flo Rida.

Для России шоу Уэста является довольно громким событием. Последние годы выступления крупных западных артистов в нашей стране стали редкостью, а вокруг возможного концерта Канье слухи ходили не один год. И вот теперь официально объявлено о том, что шоу быть! Билеты стоят от 9 до 160 тысяч рублей. Самые доступные варианты за 9 тысяч уже раскупили, да и VIP-ложи по 160 тысяч рублей тоже почти разобраны.

Кто такой Канье Уэст

Канье Уэст давно вышел далеко за рамки статуса просто популярного рэпера. За более чем два десятилетия карьеры он успел стать одним из наиболее заметных артистов современной мировой музыки, а его влияние распространилось еще и на моду, дизайн и представление о том, каким вообще может быть хип-хоп-артист.

Уэст начал менять привычные представления о рэпе еще в середине 2000-х. В его музыке соул-сэмплы соседствовали с электронной музыкой, автотюном, роком, индастриалом и другими жанрами. Его главные хиты, может, по названию узнает не каждый, но точно слышал их хотя бы раз в жизни: «Can't Tell Me Nothing», «Flashing Lights», «Stronger», «Runaway», «Why I Love You» и многие другие.

Канье Уэст, выступающий под именем Ye, собирается дать сразу два концерта в России. Фото: Javier Rojas/Keystone Press Agency/Global Look Press

К своим 49 годам он завоевал 24 премии «Грэмми», став рекордсменом среди рэп-артистов, продал более 160 миллионов пластинок и попал в список 100 самых влиятельных людей мира по версии журнала Time.

Уэст заметно повлиял на целое поколение музыкантов, среди которых Дрейк, Tyler, The Creator и Мак Миллер. При этом он всегда воспринимал музыку не как отдельную индустрию, а как часть большой художественной системы, в которой одинаково важны звук, одежда, визуальный образ и само шоу. Сегодня у артиста уже внушительная дискография, а в марте 2026 года он выпустил альбом «Bully».

Уэст едет в Петербург с новым шоу

Нынешний концертный тур Ye Live Concert Tour охватывает страны Северной Америки, Европы, Центральной и Юго-Западной Азии. В заявленной программе петербургских выступлений должны прозвучать композиции с «Bully», а также наиболее известные песни из многолетней карьеры музыканта.

Вместе с Уэстом в Петербург должен приехать Андре Траутман, которого организаторы называют главным коллаборатором и правой рукой артиста нынешнего периода. Его участие связано в том числе с новым звучанием музыки Уэста: в «Bully» появились блюзовые и фанковые элементы, а также ток-бокс, инструмент, особенно характерный для музыки 1970-х.

Само шоу организаторы позиционируют как масштабную стадионную постановку. Особое внимание они обращают на недавний концерт Уэста в Стамбуле, где собралось 118 тысяч зрителей. Да-да, это тот самый тур, во время которого Канье выступает на огромном земном шаре.

Нынешний концертный тур Ye Live Concert Tour охватывает страны Северной Америки, Европы, Центральной и Юго-Западной Азии Фото: EAST NEWS.

Канье и русский дизайнер Гоша Рубчинский

С Россией Уэста связывает не только предстоящий концерт. Впервые он приехал в Москву еще в 2016 году. Тогда визит не был связан с выступлением: рэпер встретился с российским дизайнером Гошей Рубчинским, а также посетил Мультимедиа-арт-музей, где проходила выставка Александра Родченко.

Встреча с Рубчинским оказалась далеко не случайной. Впоследствии российский дизайнер начал работать с брендом рэпера Yeezy. В 2023 году Уэст объявил Рубчинского новым главным дизайнером Yeezy. Их сотрудничество продолжалось до 2025 года, когда дизайнер сообщил о завершении партнерства и намерении сосредоточиться на перезапуске собственного бренда.

К своим 49 годам он завоевал 24 премии «Грэмми» Фото: EAST NEWS.

Громкий приезд Канье в 2024-м

Еще один приезд Уэста в Москву произошел летом 2024 года. Тогда рэпер оказался в российской столице с частным визитом, связанным с 40-летием Гоши Рубчинского. Информация о его появлении быстро разлетелась по СМИ и соцсетям, а поклонники тут же вспомнили старые разговоры о возможном выступлении артиста в России.

Впрочем, тогда концерт так и не состоялся. Еще в мае 2024 года появились сообщения о якобы запланированном выступлении Уэста в «Лужниках». Представители стадиона эту информацию опровергли. После этого слухи о возможном российском концерте продолжали появляться, однако конкретных подтвержденных дат долго не было. Теперь ситуация изменилась: вместо очередного сообщения о переговорах, которые бесконечно появлялись в последние годы, заявлены сразу два выступления в Петербурге.

Организаторы предупреждают, что купить билеты можно только на официальном сайте. Остерегайтесь мошенников.

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