Элла Памфилова назвала Канье Уэста талантливым человеком Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ. Перейти в Фотобанк КП

Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова в эфире радио «Комсомольская правда» поделилась своим мнением о всемирно известном рэпере Канье Уэсте, назвав его талантливым человеком.

- Я очень рада, была возможность сама бы с удовольствием сходила, - с улыбкой ответила глава ЦИК на просьбу ведущего Ивана Панкина поделиться своим личным мнением об этой новости.

Ранее стало известно, что Канье Уэст планирует выступить в северной столице России с двумя большими концертами. Мероприятия намечены на 10 и 11 октября и пройдут на сцене стадиона «Газпром Арена». Предстоящие шоу являются частью мирового гастрольного тура музыканта.