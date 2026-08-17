Сервис аренды самокатов рассказал, как в Подмосковье тестируют авторизацию пользователей через «Госуслуги»

Фото: Sergey Ginak/Shutterstock/Fotodom​​​​​​

С 17 августа в Подмосковье начали тестировать верификацию пользователей арендных средств индивидуальной мобильности (СИМ) через «Госуслуги». В региональном Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры отметили, что с 30 сентября такая авторизация станет обязательной. Новые правила должны помочь контролировать возраст пользователей: ограничить доступ несовершеннолетних к аренде прокатных устройств.

Один из операторов кикшеринга уже начал тестировать новую меру. Важный аспект: для аренды пользователю нужна подтвержденная запись ЕСИА — портала «Госуслуги».

— Яндекс Go начал тестировать в Подмосковье подтверждение возраста через «Госуслуги» в сервисе аренды самокатов. Уже сейчас такая верификация доступна всем желающим и занимает 1–2 минуты: в приложении нужно зайти в сервис «Самокаты» и выбрать раздел «Подтвердите аккаунт через “Госуслуги”», — сообщили в пресс службе Яндекс Go.

В компании рассказали, что и до тестирования новой меры применяли несколько механизмов проверки возраста. Например, в Москве для аренды нужно подтверждение через Mos ID — профиль на городском портале «Госуслуги». По всей стране действует технология фотоконтроля возраста: система по фото — реальному и в паспорте — определяет, есть ли пользователю 18 лет. Если возраст не подтвердить, доступ к аренде будет закрыт. В 2026 году сервис отправил на проверку по фотоконтролю более 253 тысяч пользователей по всей России. А всего ограничил доступ к аренде самокатов 63 тысячам несовершеннолетних — это почти в три раза больше, чем в прошлом году.