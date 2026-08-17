Невестка Юрия Куклачева определилась с главными планами после победы в конкурсе «Миссис Россия 2026»: «Титул для меня — это служение людям и нашей Родине»

Марина в короне победительницы Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Марина Куклачева победила в конкурсе «Миссис Россия 2026». Впереди у нее насыщенный событиями год — Марина будет посещать региональные конкурсы красоты, участвовать в социальных, благотворительных мероприятиях фонда «Планета женщин». На многочисленных мероприятиях будет представлять современную российскую женщину — талантливую, реализованную и любящую свою семью и страну. Марина Куклачева — из знаменитой российской артистической семьи. Она — невестка народного артиста РФ Юрия Куклачева, жена его старшего сына, заслуженного артиста РФ, режиссера и первого заместителя художественного руководителя Театра кошек Дмитрия Куклачева. Марина Куклачева — ведущая актриса и режиссер Театра кошек Куклачева, почетный деятель искусств Москвы. У Марины и Дмитрия Куклачевых есть взрослый сын Никита — артист Большого театра, балетмейстер.

Дмитрий Куклачев первым оказался на сцене, чтобы поздравить любимую жену Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

Сайт KP.RU поздравил Марину Куклачеву с титулом «Миссис Россия 2026» и поинтересовался какие у нее планы и проекты в ближайших планах:

— Спасибо большое за поздравления! Ближайшие планы — это, безусловно, театр. Сейчас мы в театре кошек Юрия Куклачева готовим новый спектакль. Рабочее название «Коты идут по следу». Это будет веселая детективная история, где главные герои — наши пушистые артисты. Зрителей ждет увлекательное расследование с неожиданными поворотами, музыкой и, конечно, любимыми всеми кошками. Также мой сын Никита Куклачев, артист балета Большого театра, совсем недавно поставил спектакль «Тот, кто живет на крыше» — с участием артистов Большого театра. Это очень красивая, трогательная история. Теперь моя задача — адаптировать этот опыт для нашего театра, чтобы постановки были доступны зрителям не только в Москве, но и в регионах. Чтобы в любом уголке России могли увидеть наши спектакли, прикоснуться к искусству, которое мы создаем. Титул «Миссис Россия» для меня — это служение. Служение зрителю, служение людям, служение нашей Родине. И в этом я вижу глубокую связь с профессией артистов и актеров — мы все служим народу. Через театр, через эмоции, через то тепло, которое мы дарим со сцены. Это и есть моя настоящая миссия — нести свет, радость и вдохновение в каждый город, в каждый дом, где ждут нашей сказки.

Кстати, муж Дмитрий Куклачев переживал за Марину за кулисами, а когда она получила корону — вышел с букетом на сцену. Знаменитый свекор Юрий Куклачев в этот день был на гастролях, но ранее записал видеообращение для всех участниц: «Дорогие участницы «Миссис 2026», желаю вам всем успеха и счастья. Вы показываете свою индивидуальность, неповторимость, свое удивительное мастерство общаться и обаять мужчин». Народный артист невесткой гордится! Год назад Куклачева получила титул «Миссис Москва 2025». Марина не только красивая женщина, но еще и очень занятой человек. Это лето помимо работы в театре было посвящено постоянным репетициям, а семья была надежным тылом, муж — еще и главным помощником в подготовке и координации всех организационных моментов.

Марина Куклачева победила в конкурсе «Миссис Россия 2026» Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Помимо титула и множества мероприятий, которые будет посещать победительница конкурса замужних женщин «Миссис Россия 2026», было много подарков. Среди них — корона, ювелирное украшение, часы, сертификаты на процедуры для красоты и здоровья, путевка в Турции на две персоны и другие приятные подарки.

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