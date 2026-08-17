Марина Куклачева стала обладательницей титула «Миссис Россия 2026» Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

45-летняя Марина Куклачева победила в конкурсе «Миссис Россия 2026». Год назад женщина получила титул «Миссис Москва 2025». Марина не только невероятно красивая женщина, но еще и очень занятой человек. Королева красоты — член известной в нашей стране семьи, она невестка народного артиста РФ Юрия Куклачева, жена его старшего сына, заслуженного артиста РФ, режиссера первого зама худрука Театра кошек Дмитрия Куклачева. Марина Куклачева тоже трудится в Театре кошек Куклачева — она режиссер, хореограф, ведущая актриса, почетный деятель искусств Москвы. У Марины и Дмитрия есть взрослый сын Никита Куклачев — балетмейстер, артист Большого театра.

Юрий Куклачев в студии Радио "Комсомольская правда" Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ. Перейти в Фотобанк КП

КОНКУРС «МИССИС РОССИЯ 2026»

В этом году одновременно проходили финалы конкурсов «Миссис Москва 2026» и «Миссис Россия 2026». Тема финала «Миссис Россия 2026» — «Женщина-Галактика» — в честь 65-летия полета Юрия Гагарина в космос. Поэтому финалистки заранее готовили соответствующие костюмы. Марина Куклачева представляла Москву.

Марина Куклачева - участница финала, который был посвящен теме полету Юрия Гагарина в космос Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети.

Куклачева перед финальным выходом на сцену рассказала о насыщенной программе и главном в конкурсе: «Мы шли к этому шаг за шагом — белые вечеринки, поэтические вечера, музеи, храмы, бесконечные репетиции… 27 участниц из разных городов России, победительницы своих региональных отборов, соединились в Москве. Здесь нет борьбы в привычном смысле — ни агрессии, ни жесткого соперничества. Есть желание показать свою историю, свою энергию, свой путь. Участницы привезли свои наряды, образы, свои миры. Мое платье дошивали всю ночь — мастерицы не смыкали глаз, вышивая каждую деталь. Это кропотливый труд, за который я безмерно благодарна. Самое ценное, что дает конкурс — это люди. Мы познакомились, подружились. Где ты еще встретишь столько ярких, состоявшихся женщин из разных городов, с которыми потом будешь поддерживать отношения долгие годы? Для меня, как для актрисы, это особенно важно. Приезжая в города, я уже буду встречать знакомые лица, и они покажут мне свой город глазами местных жителей — изнутри, по-настоящему. Дружелюбие, поддержка, искренность — вот что останется со мной вне зависимости от результата.

Марина Куклачева на сцене конкурса "Миссис Россия" Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Однажды Куклачева сказала фразу, которую потом часто повторяли другие королевы красоты в своих интервью: «Если рядом с вами достойный муж, то вы всегда будете королевой».

В этом конкурсе муж поддерживал Марину не только морально, он принял самое непосредственное участие в подготовке к «Миссис Россия 2026». Куклачева рассказала на конкурсе об особенностях текущей подготовки, когда каждый день лета — репетиции, мероприятия: «Семья разделилась на два лагеря — родители с детьми уехали за город, чтобы не мешать. Супруг полностью погрузился в вопрос, решал вопросы, ведет быт, старается не тревожить. Концентрация требует ресурсов, общение энергозатратно, каждый выход в свет — как выход на сцену. Отдыхаю только дома, и муж создает для этого безупречные условия. Но это лишь часть его участия. Супруг организатор всего процесса. Он управляет командой, которая работает на этот конкурс — портной, костюмер, гример, фотограф, видеограф, двое моих танцовщиков. В определенные дни подключался звукооператор. Каждый из них на связи круглосуточно. Платья для финала приедут за пару часов до выхода, на каждом сотни камней, которые нужно проверить и закрепить. Фотографы сразу снимают и отдают кадры, чтобы мы успевали готовить посты. Все службы работают без остановки. За красивой картинкой стоит колоссальный труд профессиональной команды, которой управляет заслуженный артист России Дмитрий Куклачев».

Марина и Дмитрий Куклачевы на этапе подготовки к конкурсу Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети.

И работа команды принесла результат — Марина Куклачева победила. И отметила то, что заметили многие на этом конкурсе: «Вы знаете, мы сейчас возвращаемся к естественности. У нас же было время, когда женщины очень вкладывали в себя и потеряли свое истинное лицо. Но участницы «Миссис Россия 2026» олицетворяют женственность в первозданном своем виде».

Марина Куклачева не собирается участвовать в конкурсе «Миссис мира», ее цель — проекты в родном театре. Сейчас она планирует режиссировать новый семейный проект в Театре кошек.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Секреты красоты Марины Куклачевой: никаких диет и изнуряющих тренировок. В графике — режим, контроль здоровья, плавание, прогулки, умеренные занятия спортом, правильное полноценное питание и сон, оздоровительные процедуры для тела. Осанка, пластика — это у красавицы с детства, она профессиональный хореограф.

Куклачева говорит, что всегда была уверенной в себе женщиной, но захотела доказать самой себе — она может еще больше, и справилась. Радуется, что своим примером может показать другим женщинам — в любом возрасте возможно стать королевой.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

БИОГРАФИЯ МАРИНЫ КУКЛАЧЕВОЙ

Марина Куклачева (Елисеева) родилась 11 июня 1981 года в подмосковном городе городе Электросталь. Ее родители работали на заводе тяжелого машиностроения — папа начальником цеха, а мама экономистом. Марина вспоминала: «У меня с рождения была стать, раньше педагоги приходили в садики, школы и отбирали детей для своих кружков, так меня и отобрали в народный коллектив. Потом тот же педагог отвез меня в хореографическое училище. И судьба закрутила меня вокруг профессии». В 10 лет Марина поступила в Воронежское хореографическое училище. И 8 лет жила в этом городе — в учебном заведении готовят артистов балета, которые работают в театрах оперы и балета по всей стране. В 18 лет Марину приняли в Московский государственный академический театр танца «Гжель», так она стала жить в Москве. После замужества пришла работать в Театр кошек, где стала ведущей актрисой, балетмейстером-постановщиком, режиссером. Марина Куклачева играла во всех самых известных постановках театра.

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