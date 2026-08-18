Моя ягода - мое богатство: Сколько можно заработать на сборе дикоросов

Наш корреспондент Наталья Варсегова выяснила: рабочий день профессионального сборщика начинается в 4 утра и длится до заката! Фото: Николай ВАРСЕГОВ. Перейти в Фотобанк КП

…37-летний Костя о себе говорит противоречиво: «Хоть и безбожник я, но в Бога верую» - и при этом размашисто осеняет себя крестом. Дело в том, что лет семь назад купил он в вятском поселке Безбожник, что на севере области, небольшой дом. Переехал туда из глухой деревушки, в которой «молодым делать нечего, только старикам помирать». И живет ныне, по его словам, по-божески. Жена Катерина, мол, тоже довольна: огород, куры, сын и дочь - школьники. А на дом свой Костя заработал на сборе лесных ягод!

С Костей я познакомилась случайно, он приехал в Киров сдавать собранную в тайге чернику в заготпункт, у владельца которого я аккурат в это время брала интервью по ягодной теме. Кинулась к сборщику с расспросами: где, сколько, давно ли ягоду собирает, а тот в ответ - коммерческая тайна.

Слово за слово, однако, разговорились. Сборщик привез в Киров 100 кг черники, собранной за два дня. Заготовитель Иван Федоров принимает ее по 230 рублей за кило. Итого - 23 тысячи рублей. Можно было сдать урожай в соседней деревне тамошнему заготовителю, но на местах цены безбожно занижают, выгоднее в город везти.

НЕ ЧЕРНИКОЙ ЕДИМОЙ

Север Кировской области богат на ягоду: черника, брусника, клюква, морошка. Жаль, лето короткое. Посему рабочий день профессионального сборщика начинается в 4 утра и длится до заката.

- Самое главное - найти место, - делится Костя. - Ягода любит свет, но не солнцепек. Идеально - опушка, где утром есть роса, а днем появляется тень.

У сборщика есть три правила, выработанные годами: не собирать недозрелую ягоду; не повреждать корни куста; чередовать места сбора, чтобы черника успевала восстановиться.

Нынешний год, к слову, на чернику выдался скудным. Предприниматель Максим Осколков говорит, что черничные объемы в 4 раза меньше, чем в прошлом году.

- И судя по тому, что слышу из других регионов, урожай невысок повсеместно. Сейчас средняя закупочная цена у населения - 220 рублей за килограмм, - объясняет заготовщик.

Но не черникой едимой. В стране, как отмечает Рослесхоз, ягод-дикоросов собирают все больше. В прошлом году заготовили 21 000 кг, это на 17% больше, чем в 2024-м.

За сезон на сборе ягод можно заработать до миллиона рублей на семью. Фото: Татьяна ЧЕРНИКОВА. Перейти в Фотобанк КП

ДО МИЛЛИОНА РУБЛЕЙ ЗА СЕЗОН

У заготовителей большая надежда на бруснику и клюкву. Максим Осколков начал работать с ягодой еще в начале 2000-х. И с того времени заметил, что собирать ее может не каждый. Один даже на самой ягодной поляне ничего толком не соберет, а другой и в «голодный» год десятки килограммов из леса вывезет.

- Профессионалы свои места и секреты сбора не раскрывают, - смеется Максим. - У нас есть люди, которые могут на двоих собирать до 200 кг в день! В основном деревенские жители - те, кто знает лес. Для них ягода - основной доход. За сезон можно заработать полмиллиона рублей. На семью - до миллиона. Для многих сборщиков эти деньги - возможность перебраться с далеких окраин в более перспективные поселки или даже в город. Знаю тех, кто с помощью ягод накопил на первоначальный взнос и взял ипотеку на городскую квартиру.

СБЫТЬ ИЛИ НЕ СБЫТЬ

Ягоду заготовителям привозят с мусором - листьями, веточками, поскольку собирают ее специальными плодосборниками. Так оно даже лучше: любая ягода с примесью лесного сора хранится дольше. А почистить ее не проблема с помощью нехитрых вибрационных сеток.

Фото: Дмитрий ПОЛУХИН. Перейти в Фотобанк КП

- Принятую чернику мы отправляем в холодильник на хранение, а после в замороженном состоянии фасуем в 30-килограммовые мешки, - продолжает Осколков.

До 2022 года Максим почти 70% ягоды отправлял за границу.

- А когда ввели санкции, черника у нас буквально «повисла». Два года мы не могли ее сбыть, внутри страны она тогда была не особо нужна. Но в последнее время ситуация изменилась - россияне стали больше ценить эту ягоду. И это логично. Та же клюква, которую продают в супермаркетах замороженной, зачастую канадская, плантационная. Китайские черника и брусника тоже уступают нашей по содержанию полезных веществ и вкусу. В ресторанах и кафе, где варят морсы, знают: нашей ягоды нужно пять кило на определенный объем воды, а китайской - 12, чтобы добиться той же концентрации, - рассказывает Максим Осколков.

По словам предпринимателя, когда лет семь назад китайская ягода «приехала» в Россию, она была очень дешевой. К тому же красивой - товарного вида. Люди покупали ее глазами, но сейчас многие начали разбираться.

НЕ ХВАТАЕТ ДЕНЕГ И ЛЮДЕЙ

Президент Союза переработчиков дикоросов «Национальный экоресурс» Юрий Рудаков объясняет: объемы ежегодного сбора дикорастущих ягод в России зависят от множества факторов - региона, урожайности, сезона и самой ягоды.

- Главные ягодные кладовые страны - Сибирь, Урал, Дальний Восток, Карелия, Поволжье и Северо-Запад европейской части, - перечисляет Юрий Рудаков. - Однако везде есть проблемы - труднодоступность угодий и острый дефицит рабочих рук на селе.

По наблюдениям Союза переработчиков, около 80 - 90% собранного урожая дикоросов сегодня остается на внутреннем рынке. Основным экспортным хитом продолжает быть черника, Китай массово закупает ее для производства антоцианов (антиоксиданты для пищевой промышленности и БАДов). Раньше крупные партии морошки, княженики и брусники уходили в Евросоюз, но сейчас этот канал практически перекрыт.

- Главный тормоз отрасли - нехватка оборотных средств. Мы бьемся над этой проблемой практически все 13 лет существования союза, - делится Юрий Рудаков.

Фото: Дмитрий ПОЛУХИН. Перейти в Фотобанк КП

Проще говоря, у заготовителей часто нет в наличии достаточных денег, чтобы сразу заплатить сборщикам ягод.

- Льготное кредитование Минсельхоза на закупку дикоросов, которое действовало еще в прошлом году, сегодня доступно далеко не во всех регионах. Это увеличивает цену ягод для покупателя и сказывается на благосостоянии сельских жителей, для которых сбор дикоросов порой единственный источник дохода, - объясняет Юрий Рудаков. - И все же перспективы есть. Мы активно работаем с альтернативными источниками, ведем переговоры с Петербургской биржей о торговле дикоросами через нее.

Российская ягода уникальна: ни одна плантационная культура не заменит ее вкуса и пользы. А при доступных кредитах и поддержке государства этот дар природы сможет завоевать и страну, и мир.

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