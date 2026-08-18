Высокоскоростной интернет привлёк туристов в село в Нанайском районе Хабаровского края

Фото: Пресс-служба министерства цифрового развития и связи Хабаровского края.

Активное развитие туристической инфраструктуры началось после того, как по краевой программе «Хабаровский край на связи» в населённый пункт провели высокоскоростной мобильный интернет. Благодаря качественной связи местный туристический бизнес увеличил доходы на 70%, а село на берегу горной реки Манома у границы Анюйского национального парка стало привлекательным для гостей из разных регионов страны. Программа работает с 2021 года и уже обеспечила доступ к цифровым услугам в более чем 40 населённых пунктах края.

Заместитель министра цифрового развития и связи Хабаровского края Павел Микитас отметил стратегическое значение проекта.

«Пример села Нижняя Манома – яркое подтверждение тому, что качественная цифровая инфраструктура является фундаментом для экономического роста даже в самых отдалённых уголках региона. Мы создаём не просто зону покрытия на карте, а даём людям инструмент для развития своего дела, привлечения гостей со всей страны и комфортной жизни. Этот проект наглядно демонстрирует синергию усилий власти, бизнеса и операторов по устранению цифрового неравенства», – подчеркнул Павел Микитас.

До 2021 года жители села Нижняя Манома – а это 200 человек – могли пользоваться только услугами голосовой связи за счёт сигнала от ближайших базовых станций. После строительства базовой станции на территории села им стала доступна современная связь четвёртого поколения, а также необходимые цифровые сервисы.

Это дало толчок развитию туристического бизнеса. Село расположено на берегу горной реки Манома (приток Анюя), на границе с Анюйским национальным парком. После появления качественной связи здесь начал активно развиваться экотуризм.

Сегодня на территории села действуют 8 баз отдыха, которые предлагают туристам комфортный отдых.

«Мы 10 лет работали, а когда появилась связь, наши доходы за первые два года увеличились сразу на 70%. Мы построили новые дома, и не только мы. За несколько лет появилось несколько баз рядом с нами. Люди со всей России и из-за рубежа, которые у нас здесь отдыхают, хотят сразу эти эмоции и фотографии передать. Это очень важно для продвижения. Плюс – это банковские системы, всё, что связано с бизнесом. Поэтому хорошая связь так важна», – поделился владелец базы отдыха Павел Писанов.

Краевая программа «Хабаровский край на связи» работает с 2021 года. В рамках проекта в более чем 40 населённых пунктах края оператор связи обеспечил доступ к услугам.