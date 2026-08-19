Владимир Ресин: ГКЧП пытались склонить Лужкова, но он их «послал» в резкой форме

35 лет назад в Москве произошла попытка государственного переворота, предпринятая военными и силовиками. Фото: ТАСС.

Герой Труда России, депутат Государственной думы, Почетный гражданин города Москвы, советник мэра столицы и советник Патриарха по строительству Владимир Ресин вспоминает события 19 августа 1991 года и действия городских служб в дни ГКЧП.

35 лет назад в Москве произошла попытка государственного переворота, предпринятая военными и силовиками. Заговорщики ставили своей задачей свергнуть легитимного президента СССР Михаила Горбачева и установить власть ГКЧП — Государственного комитета по чрезвычайному положению.

Владимир Ресин — один из немногих свидетелей, который находился в самой гуще событий.

Депутат Госдумы РФ, советник мэра Москвы, советник патриарха Московского и Всея Руси Кирилла по строительству Владимир Ресин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

— Владимир Иосифович, как вы узнали о путче?

— Первой, кто мне сказал о ГКЧП, это была моя жена, Марта Яковлевна. Я еще спал, а она пораньше встала, включила телевизор и увидела балет «Лебединое озеро».

Она меня растолкала. Я понял, что произошло что-то чрезвычайное, и тут же позвонил Юрию Михайловичу (Лужкову) на квартиру и ему сказал об этом. (На момент путча Лужков возглавлял исполком Моссовета, а заместителем председателя исполкома Моссовета — председателем Мосстройкомитета был Ресин — А.Г.). И вот с этого началась наша организация Москвы по борьбе с путчистами.

Я спросил у Лужкова, как быть. Он сказал: «Немедленно ко мне приезжайте». Я приехал к нему в кабинет.

Да, ему в этот день позвонил первый секретарь горкома партии Прокофьев, предложил поддержать ГКЧП.

Он категорически отказался, выругался еще в резкой форме.

— А как выругался?

— Я помню, но не буду это сейчас повторять. В резкой форме. Связался с Борисом Николаевичем (Ельциным) и поехал к нему на дачу.

— Лужков?

— Да. Когда он ехал, уже трасса была пустая, все простреливалось. Но его не тронули. Это по Калужскому шоссе, Архангельское. Там у него была встреча с Борисом Николаевичем. А я указания Лужкова выполнил, поехал на квартиру к нему.

— К кому?

— К Лужкову, где была его жена, младший сын. Там уже около его дома какая-то ремонтная бригада работала. Я понял, что все, как говорится, под наблюдением. Ну, позаботился о том, о чем Юрий Михайлович меня просил.

Когда Лужков вернулся от Бориса Николаевича, нас собрал, своих подчиненных. И началась работа по организации в Москве сопротивления путчистам, которую мы проводили все эти дни.

— Ваша задача какая была?

— Я же тогда руководил Мосстройкомитетом. Организован заезд в город большегрузных автомобилей — «КамАЗов» и «МАЗов», завезли железобетонные блоки, блокировали дороги. Все это должно было помешать продвижению войск мятежников.

Короче говоря, оказали полное сопротивление. Назначенный от имени ГКЧП комендант Москвы позвонил: «Владимир Иосифович, а ты знаешь, чем это все грозит, что ты делаешь?» Я говорю: «Я знаю одно — это ты не задумываешься о том, что делаешь. А я знаю, что я делаю». Вот такой был разговор.

К этому времени в центре города стали собираться простые люди, москвичи, протестовавшие против переворота.

Получается, именно мы тогда были вместе с народом, а не ГКЧП. Потому путч задохнулся, слава Богу, не вылился в кровопролитие.

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