От детского сада до вуза: в Хабаровском крае внедряют бесшовную систему обучения китайскому языку

Фото: Пресс-служба министерства образования и науки Хабаровского края

В новом учебном году в школах Хабаровского края введут ускоренный курс разговорного китайского языка для всех желающих. Ожидается, что по этому курсу будут заниматься не менее 2 тысяч учеников 5–11 классов, а всего в новом учебном году более 5 тысяч школьников получат возможность учить китайский язык.

Если раньше знание китайского было «конкурентным преимуществом», то в Хабаровском крае оно становится нормой образования. С 1 сентября регион переходит на принципиально новую модель обучения. Полилингвальное образование в регионе развивается по поручению губернатора Дмитрия Демешина.

«Создаём возможности для изучения языков в Хабаровском крае. Нашу систему полилингвального образования по своей сути можно назвать уникальной. В регионе работают языковые школы, а у учеников появляется больше возможностей изучать востребованные для сотрудничества со странами АТР языки. Для этого привлекаем на стажировки к нам коллег из Китая, развиваем образовательные обмены, чтобы у ребят было больше разговорного общения, практики», – сказал губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин.

Модель непрерывного полилингвального образования, которая выстраивает систему обучения от детского сада до университета. В проекте уже участвуют 14 детских садов, 16 школ и 5 вузов.

Для дошкольников разработан курс «Прогулять», который позволяет проводить тематические прогулки на китайском языке. В этом учебном году планируется продолжить развитие проекта.

А также в новом учебном году в Хабаровском крае будет запущен Бикинский полилингвальный образовательный кластер. Это не только новые программы, но и интеграция элементов полилингвального обучения в различные школьные дисциплины, такие как ИЗО, технология, физкультура и музыка.

Ученики также получат больше возможностей для академического обмена, а онлайн-уроки, конференции и фестивали с участием школьников и студентов из других стран станут регулярными.

Вопрос «кто будет учить?» тоже уже решён на уровне системы. В Тихоокеанском государственном университете в этом году открыли новую образовательную программу подготовки педагогов китайского языка.

— Совместно с ТОГУ и АмГПГУ трансформируем педагогическое образование. С этого года в нашем университете открыта новая образовательная программа подготовки педагогов китайского языка. Набрана группа на 25 бюджетных и 5 внебюджетных мест, — добавил министр образования и науки Хабаровского края Алексей Мокрушин.

Для работающих учителей запущена программа переподготовки, организовано сотрудничество с Харбинским педагогическим университетом по стажировке педагогов. Параллельно в регионе развиваются механизмы привлечения носителей языка. К преподаванию разговорного китайского в школах планируется привлекать китайских студентов-лингвистов и преподавателей, проходящих стажировку в вузах края.

Результаты и перспективы реализации проекта полилингвального образования станут одной из главных тем II Российско-Китайского форума, который пройдет в Хабаровске с 4 по 6 сентября. Более 3 тысяч участников, включая представителей бизнеса, органов государственной власти и креативных индустрий, обсудят вопросы сотрудничества в области образования.

Отметим, что актуальность полилингвального образования признана на самом высоком уровне. 2026-й и 2027-й объявлены Годами российско-китайского сотрудничества в области образования, официальный старт которым в Пекине дали Президент Российской Федерации Владимир Путин и Председатель КНР Си Цзиньпин.