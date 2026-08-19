Российских релокантов приняли в Швеции за шпионов: Погостили в «цветущем саду»

Пару российских релокантов Татьяну Миленину и Семена Русанова в Швеции заподозрили в шпионаже Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети.

Даже насквозь русофобские английские и шведские газеты пожалели супругов из России, арестованных в Швеции. Пару заподозрили в шпионаже и даже в намерении убить одного из «важнейших руководителей шведской оборонной промышленности». А ведь они так жаждали насладиться жизнью в европейском «цветущем саду»...

Татьяна Миленина и Семен Русанов - типичные релоканты, получившие вид на жительство в Евросоюзе как «антивоенные активисты». Осели в Испании, но нынешним жарким летом решили остудиться в северных широтах. Выбрали дешевый палаточный вариант и устроили свой лагерь на берегу Ботнического залива, неподалеку от города Евле. И надо же такому случиться, что рядом оказался особняк исполнительного директора фирмы SAAB Микеля Йоханссона. А поскольку эта фирма как раз вознамерилась подкинуть Зеленскому шведские самолеты-истребители «Грипен», местные спецслужбы взяли Йоханссона под особую охрану.

Выйдя поутру на местную пристань, Татьяна спросила по-английски у скучавшей рядом шведки, разрешено ли здесь рыбачить с причала. Русского акцента и портативной рации в руке (супруги использовали для ближней связи друг с другом подаренные им друзьями walkie-talkie) оказалось достаточно. «Рыбачьте-рыбачьте», - сказала шведка, а сама вызвала группу захвата.

Несмотря на вопли об их оппозиции «российскому режиму», обоих заковали в наручники, а потом упекли в миграционную тюрьму с перспективой депортации. Борцам за мир вменялось в вину «намерение совершить особо тяжкую кражу». Разбирательство с постоянными допросами длилось пять дней, но в конце концов миграционный суд постановил супругов отпустить.

Как написала лондонская Times, все случилось из-за «чувствительной атмосферы», которая сформировалась в последние годы в Европе вокруг всех россиян, включая релокантов. «Эксперты подозревают, что Москва посылает агентов в том числе и под видом оппонентов президента Путина», - пугает газета.

Что касается Швеции, то случаи русофобской шпиономании давно стали там обычной практикой. Например, в ноябре 2022 года был арестован и провел год в стокгольмской тюрьме российский ученый Сергей Скворцов, обвиненный в антишведской и антиамериканской (!) деятельности. Западные СМИ вовсю раскрутили его дело как «доказательство активности российской разведки». Однако в итоге суд Скворцова оправдал, не найдя в действиях ученого состава преступления.

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