Ксения Собчак прошлась по «Колобку» и высказалась о замене Ивлеевой на ИИ: «Явно переборщили»

Журналистка Ксения Собчак обратила внимание на скандал вокруг фильма «Последний богатырь. Колобок» Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Журналистка Ксения Собчак обратила внимание на скандал вокруг фильма «Последний богатырь. Колобок», премьера которого вызвала споры из-за переноса выхода нового «Человека-паука». Она также вспомнила историю с картиной «Мальвина», где создатели нашли необычный способ сохранить отснятый материал с Настей Ивлеевой.

Премьера картины «Последний богатырь. Колобок» состоялась в начале августа. Фильм стал приквелом франшизы «Последний богатырь», а неофициальный выход нового «Человека-паука» из-за российской картины перенесли. На этом фоне в адрес создателей сказки обрушилась критика. Собчак заявила, что считает решение поставить российский фильм перед голливудским релизом понятным с финансовой точки зрения. По ее словам, когда в производство вложен миллиард рублей, желание вернуть потраченные средства вполне объяснимо. Однако журналистка в своем YouTube-шоу «Осторожно: Собчак» сравнила ситуацию с родительским решением не давать ребенку то, чего он долго ждал.

«Я понимаю. Целый миллиард, потраченный на создание, хочется отбить. Но это бывает опасно — говорить детям, которые полтора года ждали торт: „Нет, ты суп поешь с хлебом. Пока не съешь, ничего не получишь“», — отметила Собчак.

Фото: кадр из фильма «Последний богатырь. Колобок» (2026)

Отдельно журналистка вспомнила реакцию зрителей на внешний вид Колобка. По ее словам, в первые дни обсуждения картины фильм критиковали даже люди, которые его еще не посмотрели. При этом Собчак отмечала, что составить первое впечатление о персонаже можно уже после просмотра трейлера. «Это реально Олег Монгол или его сосед по нижнему Интернету. Я понимаю, что он ездит мордой по земле, но смотреть на эти рубцы постакне два часа — ну так себе энтертейнмент, особенно для рейтинга 6+», — говорила Ксения.

Главного героя в фильме озвучил Гарик Харламов (кстати, он просит говорить, что не просто озвучил, а сыграл Колобка!). Внешность персонажа стала отдельным поводом для обсуждения: зрители сравнивали Колобка с героями фильмов ужасов. Собчак провела параллель с историей фильма «Мальвина». В картине, которая изначально носила это название, главную роль должна была сыграть Настя Ивлеева. После скандала вокруг ее «голой» вечеринки премьеру проекта отложили, а подготовка к прокату растянулась на три года.

В итоге 4 августа состоялся закрытый релиз уже под названием «Это все она!». От участия Ивлеевой создатели полностью не отказались, но ее лицо заменили сгенерированной внешностью Анастасии Беловой. При этом героиню озвучила актриса Юлия Хлынина.

«Если уж в другом кино смогли заменить живую Ивлееву на ИИ-суррогат, компьютерный рисунок тоже можно было бы как бы подправить. Даже маленький Колобок выглядит как копипаст Чебурашки, только без ушей», — заявила журналистка.

При этом Собчак обратила внимание не только на саму графику, но и на реакцию съемочной группы на критику. По ее словам, режиссер Антон Маслов и актер Дмитрий Журавлев резко ответили на комментарий о качестве визуальной составляющей. Автором замечания оказался московский электрик, после чего создатели стали высмеивать его профессиональную деятельность.

«В ответ на вполне деликатный комментарий о том, что графика оставляет желать лучшего, режиссер фильма Антон Маслов и актер Дмитрий Журавлев решили нахамить его автору. Им оказался электрик из Москвы, поэтому они стали весело буллить его работу: „Разводка — дно“, „Щитки — испражнения“», — рассказала Ксения.

В этой ситуации журналистка увидела чрезмерно резкую реакцию команды фильма на замечание зрителя. Собчак подчеркнула, что создатели картины потратили на производство миллиард рублей, однако при этом вступили в публичную перепалку с человеком, который высказался о качестве графики.

«С реакцией создатели явно переборщили. Люди, снявшие фильм за миллиард, обиделись на аккуратный вопрос и побежали мстить, отбивая клиентов. Простите, но это совсем „смол дик энерджи“», — заявила Собчак.

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