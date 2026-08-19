Большие инвестиции в малые города: 25 млрд направят на благоустройство по нацпроекту «Инфраструктура для жизни»

В конкурсе участвуют города до 300 тыс. человек (для ДФО — до 250 тыс.), а также исторические поселения. В этом году поступило 582 заявки из 82 регионов, победителями стали 294 проекта, включая 54 для ДФО и 25 для отдельных территорий. Общий объём грантов составил 25 млрд рублей. Среди победивших инициатив — 99 парков, 53 набережные, 43 площади, 99 улиц и пешеходных зон.

За всё время проведения конкурса отобрано 1903 проекта-победителя: 778 парков, 354 набережные, 305 площадей, 466 улиц. 1168 пространств уже реализованы, создано более 30,8 тыс. рабочих мест и открыто около 7 тыс. новых точек коммерческой активности.

Как отметил Заместитель Председателя Правительства Марат Хуснуллин, конкурс стал важным инструментом достижения цели по улучшению качества среды на 30% к 2030 году. Глава Минстроя России Ирек Файзуллин подчеркнул, что конкурс стимулирует местные экономики, помогает сокращать отток населения из малых городов и укрепляет чувство сопричастности жителей.

В этом году впервые прошёл I Всероссийский конкурс отдельных субъектов: 37 заявок от 7 регионов, включая Курскую, Брянскую, Белгородскую, Запорожскую и Херсонскую области, а также ДНР и ЛНР.

От ДНР победили проекты в Амвросиевке, Новоазовске, Тельманово и посёлке Ялта. В Новоазовске грант в 70 млн рублей получила третья очередь благоустройства верхней набережной — проект завершит формирование паркового яруса, объединит ранее развитые участки в единый маршрут, включит событийную площадку, торговую и сервисную инфраструктуру, зоны отдыха и всесезонную программу. Развитие территории предполагает 17 новых рабочих мест. Важно, что история проекта началась со студенческой концепции «Парк Бурелом», которая стала победителем первого сезона Национального студенческого конкурса «Благоустрой!». Затем студенты Донбасской национальной академии строительства и архитектуры доработали ее с Минстроем Донецкой Народной Республики и архитектурным бюро «План на город», и теперь проект набережной второй год подряд побеждает во Всероссийском конкурсе. Общая сумма грантов на три этапа составит 141 млн рублей.

Национальный студенческий конкурс «Благоустрой!» становится стартовой площадкой для будущих архитекторов. Второй сезон собрал более 2 тыс. заявок из 76 регионов. Приём заявок на третий сезон — с 15 сентября по 15 октября 2026 года на сайте благо-устрой.рф. Гран-при — 1 млн рублей, победители в номинациях получат по 300 тыс. рублей, а также стажировки в ведущих архитектурных бюро страны.

От Псковской области в XI Всероссийском конкурсе лучших проектов благоустройства победили три проекта – в Пскове, Порхове и Острове, общая сумма грантов – 282 млн рублей. Проект «Сердце окольного города» в Пскове раскроет исторический контекст у реки Великой и станет зоной тихого отдыха и прогулок. Успешный пример ранее реализованного в регионе проекта по итогам победы в конкурсе малых городов — благоустройство у Изборской крепости. С 2024 по 2025 год здесь обустроили пешеходные маршруты, зону отдыха у источника, лестницы, скамейки, освещение, восстановили фрагмент старинной булыжной мостовой. Это привело к росту туристического потока, появлению новых точек коммерческой активности и первого в России частного музея, посвящённого истории и символизму креста. Благодаря новой инфраструктуре бизнес стал работать стабильнее даже в межсезонье, а Печорский муниципальный округ укрепил позиции как один из ключевых центров культурно-познавательного туризма Северо-Запада России. Всего в регионе реализовано 11 проектов-победителей конкурса.

В Карачаево-Черкесской Республике среди победителей — проект «Зелёный остров. Предгорье» в Усть-Джегуте (грант 96,7 млн рублей). Пространство адаптируют для всесезонного использования, сделают доступным для маломобильных граждан, установят энергосберегающее освещение и видеонаблюдение. При создании проекта авторы опирались на принципы нейроурбанистики: учитывали влияние цвета, света, звуков, запахов и тактильных ощущений на самочувствие человека. При этом удалось сохранить исторический и культурный контекст Усть-Джегуты и вернуть на участок утраченные виды растений.

Нацпроект «Инфраструктура для жизни» формирует инфраструктуру нового качества. По программе нацпроекта до 2030 года запланировано благоустройство ещё 30 тыс. общественных пространств и реализация 1,6 тыс. проектов-победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях.