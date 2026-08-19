Сладкая и урожайная: московские селекционеры представили сорт малины «Комсомольская правда»

Московские селекционеры вывели новый сорт ремонтантной малины "Комсомольская правда" Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Крупная, ароматная, со сладким десертным вкусом. Знакомьтесь: перспективный отечественный сорт ремонтантной (дает не одну, а две волны урожая) малины. Называется «Комсомольская правда».

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Выведена «комсомольская» малина московскими селекционерами из Федерального научного селекционно-технологического центра садоводства и питомниководства (ФНЦ Садоводства). Работа над сортом велась с 2013 года. В 2023 году он успешно прошел экспертную оценку. В 2024 году внесен в Госреестр селекционных достижений и запатентован. Теперь — пора выходить «в люди». В среду 19 августа новый сорт вместе с другими перспективными сортами отечественной селекции представляли на форуме «Дни сада в Бирюлево» в Москве.

В 2024 году сорт внесен в Госреестр селекционных достижений и запатентован. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

— Ремонтантные сорта обычно упрекают в том, что у плодов хуже вкус и нет аромата. Сорт малины «Комсомольская правда» такие упреки опровергает. Вот, чувствуете, какой аромат? — протягивает ягоды один из авторов сорта, доктор сельскохозяйственных наук, главный научный сотрудник, заведующий отделом генетики и селекции садовых культур ФНЦ Садоводства Сергей Евдокименко.

Один из авторов сорта, доктор сельскохозяйственных наук, главный научный сотрудник, заведующий отделом генетики и селекции садовых культур ФНЦ Садоводства Сергей Евдокименко. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Подтверждаем: с ароматом у нашей «комсомольской» малины — все в порядке. Он сладковатый, и действительно хорошо ассоциируется со словом «десертный».

— Какие еще особенности у «Комсомольской правды»? Очень раннее для подобных сортов созревание. Ягоды начинают появляться, когда еще вовсю дают урожай летние сорта, при этом часть побегов плодоносят еще и в начале октября. Сами кустики не колючие — за ними удобно ухаживать. А ягоды очень крупные. Для сравнения: плоды лесной малины в среднем весят примерно 1–1,5 грамма. А нашей «Комсомольской правды» — 5–5,5 граммов, — говорит селекционер.

Малина сорта "Комсомльская правда" ароматная и сладкая Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Рассказал Сергей Николаевич и про обиды на нас, журналистов. Пишем, что в России десятилетиями не развивалась селекция, ничего своего практически не осталось.

— На самом деле работа велась даже в тяжелые 90-е годы — она не прекращалась. И, в частности, отечественных сортов малины у нас много. Только в нашем центре их создано более сорока. В Госреестре же зарегистрировано более ста отечественных сортов малины, — утверждает Евдокименко.

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Честно сказать, образцы отечественных сортов, представленные в рамках «Дней сада», сами по себе постулат «своего не осталось» опровергали. Какие там были яблоки… Крупные, сочные, с красивыми румяными бочками. А какие сливы, которые реально пахнут сливами… Но вернемся к малине.

По словам эксперта, по урожайности многие наши сорта малины не уступают зарубежным. На зарубежных плоды зачастую не успевают вызреть до осенних заморозков, им не хватает тепла и солнца. Отечественные же приспособлены к нашим погодным условиям. Правда, зачастую зарубежные сорта выигрывают по транспортабельности (ягоды можно перевозить, не передавив — Ред.). Та же наша «Комсомольская правда» больше ориентирована на личные сады. Ягоды у нее сочные, мягкие, из серии «во рту тают».

Работа над сортом велась с 2013 года. В 2023 году он успешно прошел экспертную оценку. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Выведена «комсомольская» малина московскими селекционерами из Федерального научного селекционно-технологического центра садоводства и питомниководства (ФНЦ Садоводства). Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

— Но у нас есть и свои сорта, которые достаточно транспортабельные и хорошо подходят для промышленного выращивания, — рассказывает Сергей Евдокименко. — Например, сорт «Атлант», «Салют», «Медвежонок». И на них есть спрос со стороны фермерских хозяйств.

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

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