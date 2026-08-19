«Вся правда о брачном договоре и недвижимости Анны Седоковой»: Адвокат Татьяна Стукалова сделала неожиданное заявление

Янис Тимма и Анна Седокова Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Судебные баталии Анны Седоковой с семьей ее бывшего мужа Яниса Тиммы в самом разгаре.

После очередного заседания Анна Седокова в соцсетях прокомментировала заявление противоположной стороны о подделке брачного договора. «Как можно так искажать факты для прессы, для всех, не понимаю. И тех, кто верит до сих пор им, тоже не понимаю. Ну есть же простые сухие факты. Ладно. Мы и это пройдем», — пишет в своем блоге Анна.

А сегодня и адвокат Анны Татьяна Стукалова, за хрупкими плечами которой победы во многих известных процессах, опровергла многие высказывания противоположной стороны в своем открытом письме для СМИ.

Татьяна Стукалова Фото: Личный архив.

«Сейчас в публичном пространстве звучит большое количество громких заявлений со стороны представителей истцов. Но когда речь идет о судебном процессе, важно отделять то, что говорится в интервью и социальных сетях, от того, что в действительности происходит в зале суда и какими документами располагают стороны, — пишет адвокат Анны Седоковой Татьяна Стукалова. — Начну с брачного договора. Он составлен сторонами в письменной форме, подписан и удостоверен нотариусом штата Флорида, США. Его надлежащая легализация подтверждена апостилем, и он полностью эквивалентен нотариально удостоверенному брачному договору, совершенному на территории Российской Федерации. Суд с оригиналом брачного договора уже ознакомлен, равно как и представители истцов.

Отдельно хочу остановиться на так называемом «ответе из Америки», на который сейчас активно ссылается сторона истцов в публичных комментариях. Предоставленный в суд документ является копией ответа на личный запрос отца Яниса Тиммы. Этот запрос был сделан им от себя лично, а не в рамках рассмотрения настоящего гражданского дела. При этом нотариус в данном ответе не отрицает заверение документа. Поэтому нам совершенно непонятно, зачем в публичных интервью содержание этого ответа преподносится таким образом, фактически ставя под сомнение действия самого нотариуса.

В документе нотариус дает разъяснения именно относительно характера нотариального действия, совершенного в соответствии с законодательством штата Флорида. Несмотря на то, что юрист Гаврилова неоднократно публично говорила о долгожданном получении «ответа из Америки», представить его оригинал суду она не смогла и пояснила, что оригинала этого документа у нее нет.

Не менее показательной оказалась история с так называемой «подписью губернатора штата Флорида», которая также была представлена публике как некий особый аргумент. Речь идет об обычном заверении апостиля через «Secretary of State, State of Florida». По такой логике можно сказать, что и брачный договор Анны и Яниса также «заверил губернатор Флориды». Именно поэтому особенно важно не создавать вокруг стандартных юридических процедур сенсацию там, где ее нет.

Оригинал брачного договора был предоставлен представителями Анны Седоковой по запросу суда 18 августа 2026 года. При этом представители истцов в суде не ставили вопрос о подложности этого документа. И это принципиальный момент: публичные заявления необходимо соотносить с теми процессуальными действиями, которые сторона действительно совершает в судебном заседании.

Содержание заявлений юриста Гавриловой, сделанных в публичном пространстве, будет отдельно оценено нами с правовой точки зрения. При необходимости мы воспользуемся предусмотренными законом способами защиты.

Что касается заявлений об имуществе Анны. Суд дважды по запросу юристов истцов направлял запросы о наличии объектов недвижимости в собственности Анны Седоковой. Согласно ответам, полученным самим судом, как на момент рассмотрения дела о расторжении брака, так и на момент смерти Яниса Тиммы, никакого недвижимого имущества в собственности Анны Седоковой не было.

Квартира в «Алых парусах» была приобретена Анной на ее личные денежные средства, полученные от продажи добрачного имущества, а также на кредитные средства. В соответствии с условиями брачного договора Анна самостоятельно осуществила все выплаты по этому кредиту. Янис Тимма участия в этих выплатах не принимал.

Отдельно хочу прокомментировать заявления о якобы продолжительных попытках стороны истцов урегулировать спор мирно. Еще до обращения в суд представители истцов начали публично освещать подробности предполагаемого судебного спора в социальных сетях и СМИ и неоднократно говорили о якобы ведущемся диалоге как с Анной Седоковой, так и с ее представителями. Между тем никаких обращений по этим вопросам к нам не поступало. Первым документом, который мы получили от представителя истцов, было исковое заявление. На конструктивные переговоры с нами сторона истцов не выходила.

18 августа 2026 года истцы заявили уточненные исковые требования и попросили признать брачный договор недействительным. В остальном их требования не изменились. Суд отложил судебное заседание, чтобы сторона ответчиков могла ознакомиться с новыми требованиями и подготовить правовую позицию по иску.

Поэтому сейчас невозможно рассуждать о том, насколько «сильна» или «устойчива» позиция той или иной стороны. Никто заранее не знает, какое решение примет суд. Любые попытки публично представить исход дела как уже предрешенный – это попытка выдать желаемое за действительное.

То же самое касается заявлений о якобы «пожизненном запрете на выезд» для Анны Седоковой и о намерении «не допустить ее банкротства». В российском законодательстве не предусмотрено ни «пожизненного запрета на выезд» как меры взыскания, ни возможности представителя одной стороны по своему усмотрению «не допустить банкротства» другого лица.

Подобные публичные заявления неверно трактуют законодательство, создают у аудитории искаженное представление о реальной юридической ситуации и, на мой взгляд, являются очередной попыткой выдать желаемое за действительное.

И еще один момент, который считаю важным уточнить. Все адвокаты – юристы, но не все юристы – адвокаты. Маргарита Гаврилова адвокатом не является. Поэтому обратиться в Адвокатскую палату в связи с нарушением ею адвокатской этики и распространением недостоверных сведений не представляется возможным. Но законом, к счастью, предусмотрены другие инструменты защиты от некорректных и не имеющих под собой реальной почвы заявлений. Закон в этом смысле мудр и достаточно прост: каждая сторона обязана доказать те обстоятельства, на которые она ссылается. А уже суд даст этим доказательствам соответствующую оценку.

Именно поэтому я бы предложила всем дождаться позиции суда, а не подменять ее громкими заявлениями в СМИ», — заявила KP.RU адвокат Анны Седоковой Татьяна Стукалова.

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