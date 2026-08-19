"Это похуже, чем химия": Маргарита Симоньян раскрыла подробности тяжелого лечения от рака

Маргарита Симоньян мужественно борется с болезнью

Маргарита Симоньян больше года борется с раком груди. Вдова Тиграна Кеосаяна перенесла операцию и несколько курсов лучевой и химиотерапии. Лечение дается многодетной маме тяжело.

"Весь январь была лучевая терапия, и мне было ни до чего. А в феврале началась побочка - лучевой дерматит. Это похуже, чем химия. Я не могла сказать «мама»", - цитирует 7 Дней Маргариту Симоньян.

Рассказала она и о том, как ее дети от Тиграна Кеосаяна переживают смерть отца. "Дети знают, что отец никуда не уходил, что мы все встретимся на небе. Конечно, они скучают, плакали поначалу. Мои дети знают, что смерть - это временная разлука, что все мы встретимся", - призналась 46-летняя вдова.

Маргарита родила от Тиграна Кеосаяна троих детей Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

А однажды сын Баграт сказал ей: "Это что, теперь мне нужно будет хотеть быстрее оказаться на небе, чтобы увидеться с папой?"

Редакция "Комсомолки" желает Маргарите Симоньян скорейшего выздоровления!