Анатолий Вассерман был народным избранником всего один срок Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Главные партии страны обнародовали списки кандидатов на выборы. В каждой - свежая кровь: волонтеры, врачи, ветераны СВО и даже блогеры-миллионники. Но мест в думе всего 450 и если приходит кто-то новый, то кто-то должен уйти. Кто уже собирает чемоданы на Охотном ряду? Мы вспоминаем тех, кого мы точно не увидим в новом составе. Среди них - знаменитости и гиганты политики, которые, казалось, уже получили пожизненную прописку в здании на Охотном ряду.

ЗАХАР ПРИЛЕПИН: выбрал службу без приставки «гос-»

Писателя нет в списках кандидатов. Вместо политической карьеры он выбрал военную. Прилепин воюет с 2014 года - ещё задолго до того, как это стало мейнстримом. А в 2023-м подписал контракт с Росгвардией. После теракта, который был совершен против него, Захар вынужден был комиссоваться, но уже в октябре 2025-го он снова встал в строй - заключил контракт с Добровольческим корпусом.

Контракт истёк, но политика так и не стала главной. Как пояснил сам Прилепин ещё в марте, его членство в «Справедливой России» заморожено: по условиям военной службы он не имел права заниматься политикой. По собственным признаниям, он сосредоточен на помощи бойцам и книгах.

Захар Прилепин Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

АНДРЕЙ КАРТАПОЛОВ: заслуженная отставка

Глава оборонного комитета Госдумы подтвердил: в новом созыве его не будет.

Казалось, что Картаполов был в думе всегда, но он политик нового призыва: в большую игру включился только в 2021-м, сразу взяв высоту по партийному списку в Москве. А в 2024-м даже возглавил рейтинг самых полезных депутатов - оценка складывается из активности в Думе, работы в регионе, упоминаемости в СМИ и умения собирать народную поддержку.

- Он поднимал призывной возраст до 30 лет.

- Ужесточил наказания для уклонистов во время мобилизации

- Вводил электронные повестки и цифровой учёт.

И это лишь часть законопроектов, в которых участвовал глава комитета по обороне Андрей Картаполов. Его след в Госдуме останется с нами если не навсегда, то очень надолго.

Андрей Картаполов Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

АНАТОЛИЙ ВАССЕРМАН: «Освободится время для книг»

Всего один срок он был народным избранником. Изначально баллотировался как самовыдвиженец, но уже будучи депутатом вошел во фракцию «Справедливая Россия».

- Почему больше не баллотируетесь, Анатолий Александрович? - спросила я у инженера-теплофизика, журналиста, теле- и радиоведущего, абсолютного чемпиона интеллектуальных телеигр… (перечислять можно долго).

- Накопилось много другой работы - это раз. Второе: те спонсоры, которые поддерживали меня в 2021 году, сосредоточились на другом кандидате.

- А много денег надо на участие в выборах?

- В 2021 году официально разрешалось потратить на предвыборную кампанию 40 миллионов рублей. И надо полагать, что в 2026 году эта сумма вряд ли уменьшится.

- Чем планируете заниматься?

- Буду вести свои радиопередачи, как и раньше. Работать над книгами, которые в виду изобилия депутатской работы всё время откладывались. Также буду участвовать в нескольких коммерческих проектах, что было запрещено депутату. Ну и высвобождается время на публицистику. Но не в газетах, - предвосхитил мой вопрос Вассерман. - Хочу попробовать себя на одном из платных сайтов, где люди покупают подписку. Мне нравится именно такой формат работы и есть надежда, что это принесет прибыль.

- Что вас удивило в Госдуме?

- Главная неожиданность - депутатская деятельность занимает очень много времени. И это вовсе не присутствие на пленарных сессиях, нет. Основная работа - на комитетах и в процессе разбора обращений избирателей. Это очень трудоемкая задача.

Что ж, в лице Анатолия Александровича Госдума явно потеряла скрупулезного депутата с математическим подходом к производству законов.

Дмитрий Певцов и Анатолий Вассерман Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

ДМИТРИЙ ПЕВЦОВ: один срок — и хватит

Актер тоже не задержался среди депутатов. В 2021 году он баллотировался как самовыдвиженец, позже вошёл во фракцию «Новые люди». Был первым зампредом комитета по культуре, участвовал в разработке свыше 40 законопроектов, включая запрет ЛГБТ-пропаганды и нормы о традиционных ценностях. С мая 2023 года — в совете Минкультуры по детскому кино. Свое решение не баллотироваться больше в депутаты артист никак не комментировал.

ЯРОСЛАВ НИЛОВ: куда иду - не скажу

Молодой, но уже опытный и очень активный политик. Нилов был депутатом четырех созывов Госдумы и с 2016 года возглавлял Комитет по труду, соцполитике и делам ветеранов. Впрочем, в Думе он работал и раньше — с 1998 года трудился помощником и руководителем секретариата Владимира Жириновского.

По рейтингу «полезности» депутатов за 2024 год Нилов занял 4-е место. Он соавтор более 400 законопроектов, среди которых в том числе и снижение НДФЛ для малоимущих и передача государству 10% квартир в новостройках для льготников.

Но, похоже, Ярослав уже знает, чем будет заниматься после окончания карьеры депутата. Знает, но молчит!

- Я человек суеверный, все будет известно чуть позже. Пока же никому ничего не говорю, - сообщил экс-депутат в телефонном разговоре с «Комсомолкой».

СВЕТЛАНА САВИЦКАЯ: легенда космоса покидает Охотный ряд

Легендарная женщина-космонавт, первая представительница слабого пола, вышедшая в открытый космос. Она была депутатом аж 7 созывов. То есть с 1995 года. Целых 31 год! На предвыборном съезде КПРФ она сидела в президиуме рядом с Зюгановым. И, казалось, ничего не предвещало. Но вдруг Светлана Евгеньевна не попала даже в федеральную часть списка. А 5 августа, когда были поданы списки, стало ясно: она и вовсе не идет избираться в будущий состав Госдумы.

- Светлана Евгеньевна, расскажите, чем планируете заниматься дальше? Мы вас еще увидим в политических повестках? - позвонила я легенде.

Комментировать свой уход она не стала. Понимаем: всю жизнь раздавать интервью и давать комментарии СМИ — это не шутки. 77-летняя женщина имеет полное право устать.

Светлана Савицкая Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

ТИМОФЕЙ БАЖЕНОВ: за Полярным кругом

Еще из звезд мы больше не увидим в депутатском кресле телеведущего, любителя живой природы и бесстрашного испытателя экстремальных условий Тимофея Баженова. В роли депутата он запомнился в основном экологическими инициативами - был соавтором закона, обязавшего дачников и прочих владельцев участков бороться с борщевиком, предлагал за одно вырубленное дерево сажать два. Почему Баженов решил засиживаться в кресле депутата, не известно. Пока.

- Тимофей Тимофеевич в командировке за Полярным кругом, - сообщила мне его помощница. - Когда вернется, с удовольствием вам ответит на все вопросы.

КТО ЕЩЕ ПОКИДАЕТ ГОСДУМУ

Елена Драпеко - первый зампред комитета по культуре, депутат последних шести созывов, известная по роли Лизы Бричкиной в фильме «А зори здесь тихие». На её счету более 30 принятых законов.

Владимир Бурматов. Он хотел участвовать в выборах в новый состав Госдумы, но не смог победить на партийных праймериз. Вместо него от Челябинской области теперь значится Алексей Денисенко.

Татьяна Буцкая - экс-первый заместитель председателя комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства. Она свою кандидатуру даже на партийные праймериз не стала выставлять.

Спортсмены, олимпийские чемпионы Антон Шипулин и Сергей Чепиков также отказались от участия в выборах.

Султан Хамзаев от Дагестана, предлагавший исключить из школьной программы английский язык, тоже останется за бортом нового созыва.

Зато теперь им всем (кто проработал не менее 5 лет) положена пожизненная и очень достойная пенсия.

Султан Хамзаев Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Кто идёт в бой за Госдуму-2026

Свято место пусто не бывает. Главные партии страны обнародовали списки кандидатов. В каждой - много новичков.

В зарегистрированный федеральный список «Единой России» в этом году вошли 390 кандидатов - самое большое число из всех партий. Список по одномандатным округам состоит из 224 человек. В этом году состав кандидатов обновился примерно наполовину. Баллотироваться будут волонтеры, врачи, ветераны СВО, учителя, предприниматели, победители конкурсов «Лидеры России». Примерно 18% всех кандидатов моложе 35 лет.

У ЛДПР всего 435 человек на старте, из них 224 готовы биться за округа. В федеральной обойме - десять ключевых фигур. Среди них четверо новичков. В том числе и Виктор Бут, который с триумфом вернулся на Родину после 15 несправедливых лет в американской тюрьме. Есть в этой десятке и настоящие герои: двое участников СВО - Верещагин и Жирков. Всего по спискам от ЛДПР идут 15 бойцов с передовой. В региональных группах - десятки новичков, включая участников СВО и молодых политиков.

Список КПРФ похудел на 15 фамилий. Зато добавились новые: экс-саратовский депутат, а ныне блогер-миллионник Николай Бондаренко и внук лидера партии Леонид Зюганов (до этого он был депутатом Мосгордумы). Коммунисты заявили 21 участника СВО.

«Справедливая Россия» тоже играет по-новому: из 27 действующих депутатов перевыдвинуты только 17. Всего на выборы по спискам и округам идет 260 человек. Федеральная пятерка почти полностью обновилась: Миронов остался, но его окружение теперь совсем другое — Бабаков, Ким, Гусев, Аксененко.

У «Новых людей» тоже много новых людей. Впервые пробуют силы в большой политике: невролог из Иркутска Евгений Файзулин, участник СВО Александр Зицер, руководитель программы студенческого предпринимательства Георгий Зайцев, певец, солист группы «Корни» Александр Бердников и другие. В федеральном списке 299 человек, средний возраст участников — 38 лет, что делает «Новых людей» самой молодой партией среди парламентских.

Что мы имеем в итоге? Перед нами не техническая правка, не переподписание действующих депутатов, а серьёзная политическая перетряска. Партии готовятся к битве - и каждая делает свою ставку.

С 18 по 20 сентября пройдут выборы депутатов Государственной думы IX созыва. Новый состав российского парламента будет работать ближайшие пять лет.

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