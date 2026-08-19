Лидеры социальных изменений из России и Узбекистана обменялись опытом на форуме в Ташкенте

Фото: Открытые НКО

В Ташкенте 14-15 августа прошел Международный форум «Узбекистан — Россия: волонтёрство и социальные проекты». Для участия в мероприятии приехала делегация из 40 российских организаций, фондов и компаний, а со стороны республики участников было вдвое больше. Об этом рассказывают Открытые НКО.

В рамках двухдневной программы состоялись пленарные сессии и круглые столы с участием руководителей НКО, представителей научного сообщества и бизнеса. Участники обсудили текущие и будущие волонтерские инициативы двух стран, развитие добровольчества, корпоративного волонтерства, инклюзивные практики и подготовку лидеров социальных изменений.

Фото: Открытые НКО

Форум проходит в год, объявленный ООН Международным годом волонтёров. Площадкой стал Научно-исследовательский институт изучения проблем и определения перспектив народного образования имени А. Авлони.

Частью деловой программы стал Практикум для лидеров социальных изменений — интерактивная площадка, где эксперты представили инструменты для масштабирования проектов и формирования репутации руководителя. Модерировала площадку по приглашению Экосистемы Добро.рф и Международной ассоциации DOBRO Анна Хороших, руководитель проектов «Открытые НКО», Школа лидеров НКО «Новые горизонты», руководитель социальных программ медиагруппы «Комсомольская правда», учредитель Первой профессиональной премии «Женщины НКО».

На практикуме участники разобрали, как выводить социальные инициативы на устойчивый уровень. Приглашенные эксперты поделились методами продвижения проектов, объяснили правила работы с аудиторией и партнерами в социальных сетях. Особое внимание уделили личному бренду руководителя: его роль в формировании капитала проекта и укреплении доверия к инициативам НКО.

Анна Хороших. Фото: Открытые НКО

Председатель Комитета Госдумы по молодежной политике и руководитель экосистемы Добро.рф Артем Метелев отметил, что сотрудничество стран вышло на уровень системного взаимодействия. Узбекистан является стратегическим партнером России в добровольческом движении:

Национальная платформа volontyor.uz объединяет более 26 тысяч человек.

Республика входит в топ-3 стран по количеству заявок на Международную премию #МЫВМЕСТЕ.

Фото: Открытые НКО

С 2018 года проведено более 40 «Миссий Добро» по различным направлениям, от ветеринарии до инклюзии.

Помимо обмена опытом, участники форума работают над стратегическими соглашениями. Итогом станет утверждение плана совместных мероприятий на 2027 год, которые укрепят взаимодействие между российскими и узбекистанскими НКО, научным сообществом и бизнесом.

Так, например, уже принято решение о запуске в 2027 году российско-узбекской образовательной программы в Академии «Добрино», предусматривающей стажировки и обмен опытом. Кроме того, по итогам Международного форума «Узбекистан — Россия: волонтёрство и социальные проекты» достигнуты договоренности о его ежегодном проведении. В 2027 году форум планируется провести в России.

Фото: Открытые НКО

- Будем вместе сближать наши подходы к развитию волонтёрства и социальных проектов: огромный опыт, который есть в России, внедрять здесь, а опыт, который есть в Узбекистане, перенимать для развития в России. Есть большой запрос у обеих стран. Открываем новую страницу наших взаимоотношений. Волонтёрство - живой мост между нашими странами, и чем прочнее он, тем крепче будет дружба завтра.

Артем Метелев, председатель Комитета Госдумы по молодёжной политике, руководитель экосистемы Добро.рф.

Организаторы форума — Ассоциация волонтёров Узбекистана и Добро.рф при поддержке Росмолодёжи, Россотрудничества, Агентства по делам молодёжи Республики Узбекистан и Национального совета по корпоративному волонтёрству.