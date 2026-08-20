Комиссия по развитию креативных индустрий Общественной палаты РФ провела первое заседание

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«Это первый опыт подобной работы на площадке Общественной палаты РФ и одновременно — первые шаги такого плотного взаимодействия общественного блока со сферой креативных индустрий. Сегодня мы обсудили план деятельности до конца года, вопросы привлечения к работе экспертного сообщества, взаимодействия с органами власти, прежде всего это Министерство экономического развития РФ, Государственная дума ФС РФ, институты развития, АСИ, АНО «Креативная экономика», научное сообщество, общественные организации по каждому направлению, с которыми, я уверен, у нас получится выстроить конструктивный диалог», — прокомментировал итоги первого заседания председатель Комиссии Общественной палаты РФ по развитию креативных индустрий, генеральный директор Президентского фонда культурных инициатив Роман Карманов.

В числе участников первого заседания Комиссии — Сергей Гоман, Член Общественной палаты Калининградской области, директор Лицея №23 (Калининград), Петр Лундстрем, скрипач, общественный деятель, исполнительный директор Творческой мастерской Леонида Лундстрема, Станислав Корякин, советник губернатора г. Севастополь по социально-экономическому развитию, Ирина Шихарева, член Общественной палаты Удмуртской Республики, руководитель проектов по работе с выпускниками Мастерской новых медиа АНО РСВ, Маргарита Лянге, журналист, президент межрегиональной общественной организации «Гильдия межэтнической журналистики» и др.

Сегодня обсудили основные направления работы комиссии, внесли свои предложения по формированию рабочих групп. В их числе — меры поддержки креативных индустрий, проблемы институционализации сферы, привлечение бизнеса к взаимодействию с авторами креативных проектов, работа с оценкой контента и др. В ближайшие месяцы будет проведена встреча с экспертным сообществом, намечено и выездное заседание Комиссии, предложены механизмы работы для дальнейшего внутреннего обсуждения, отдельное внимание уделено вопросу вовлечения к обсуждению представителей креативных индустрий из регионов.

По итогам первой встречи членов Комиссии утверждена кандидатура заместителя председателя Комиссии, им стал Станислав Корякин, советник губернатора г. Севастополь по социально-экономическому развитию. В Межкомиссионной рабочей группе по подготовке ежегодного доклада ОПРФ о состоянии гражданского общества Комиссию представит Сергей Гоман, Член Общественной палаты Калининградской области, директор Лицея №23 (Калининград), в Межкомиссиионной рабочей группе по обеспечению взаимодействия с обществнными советами при федеральных органах власти РФ — Станислав Корякин, в Межкомиссионную рабочую группу по этике и регламенту войдет генеральный директор ПФКИ и председатель комиссии по развитию креативных индустрий Роман Карманов.

Следующее заседание комиссии в очном режиме пройдет в осенний период.