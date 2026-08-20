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Звезды20 августа 2026 10:25

Екатерина Волкова шокировала поклонников новым образом: «Врачи срезали щедрую часть волос»

Актриса Екатерина Волкова после операции побрилась налысо на камеру
Кирилл МИШИН
Актриса Екатерина Волкова после операции побрилась налысо на камеру

Актриса Екатерина Волкова после операции побрилась налысо на камеру

Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

Актриса Екатерина Волкова неожиданно сменила имидж и предстала перед поклонниками без волос. 52-летняя артистка объяснила, что решилась на такой шаг после операции, во время которой врачи срезали часть волос на затылке.

После вмешательства Волкова не стала ограничиваться вынужденной лысиной и полностью избавилась от оставшихся волос. Своим решением актриса поделилась в соцсетях, одновременно призвав женщин не бояться подобных экспериментов с внешностью.

«Недавно перенесла небольшую операцию, в ходе которой врачи срезали щедрую часть волос на затылке. Ну а я решила не оставлять дело на полпути — и побрилась наголо. Девушки, мы красивы в любом виде! С волосами, без волос, с любой длиной и цветом», — написала Волкова.

Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Новая внешность артистки пришлась по душе ее звездным коллегам. Глафира Тарханова оставила короткий комплимент: «Ты прекрасна!», а Лера Кудрявцева призналась: «Как тебе хорошо!»

Подписчики также поддержали Екатерину. В комментариях поклонники отмечали, что новая прическа ей идет, шутили о возможной смене цвета волос и просто признавались актрисе в любви. «Все равно красотка! Только в глазах легкая грустинка»; «Предупреждать надо! Так и до инфаркта можно довести! Ну теперь, в тотал блонд»; «Я знала, что этот день настанет и все-таки ты это сделаешь. Тебе идет. Мы любим тебя любой»; «Обожаю вас лысой! Вдох-выдох, фильм вы там невероятная и лысая»; «Красоту ничем не испортить», — пишут под видео.

Для Волковой это уже не первый подобный опыт. В 2005 году актриса также полностью расставалась с волосами, тогда она была в начале отношений с писателем Эдуардом Лимоновым, за которого позже вышла замуж. В таком образе она появилась в фильмах «Вдох-Выдох» Ивана Дыховичного и в картине Сергея Соловьева «2-Асса-2».

Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Напомним, недавно Екатерина Волкова впервые появилась на публике после госпитализации. В разговоре с корреспондентом KP.RU на VK Fest актриса рассказала, что даже во время болезни продолжала выходить на сцену.

Волкова призналась, что после госпитализации сбегала из больницы ради спектаклей и выступила в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле и Тюмени. По словам артистки, она не хотела подводить зрителей, которые заранее приобрели билеты. Однако такое отношение к работе в итоге обернулось новым обострением болезни.

Екатерина Волкова после операции побрилась налысо на камеру