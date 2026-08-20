Екатерина Волкова шокировала поклонников новым образом: «Врачи срезали щедрую часть волос»

Актриса Екатерина Волкова после операции побрилась налысо на камеру Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

Актриса Екатерина Волкова неожиданно сменила имидж и предстала перед поклонниками без волос. 52-летняя артистка объяснила, что решилась на такой шаг после операции, во время которой врачи срезали часть волос на затылке.

После вмешательства Волкова не стала ограничиваться вынужденной лысиной и полностью избавилась от оставшихся волос. Своим решением актриса поделилась в соцсетях, одновременно призвав женщин не бояться подобных экспериментов с внешностью.

«Недавно перенесла небольшую операцию, в ходе которой врачи срезали щедрую часть волос на затылке. Ну а я решила не оставлять дело на полпути — и побрилась наголо. Девушки, мы красивы в любом виде! С волосами, без волос, с любой длиной и цветом», — написала Волкова.

Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Новая внешность артистки пришлась по душе ее звездным коллегам. Глафира Тарханова оставила короткий комплимент: «Ты прекрасна!», а Лера Кудрявцева призналась: «Как тебе хорошо!»

Подписчики также поддержали Екатерину. В комментариях поклонники отмечали, что новая прическа ей идет, шутили о возможной смене цвета волос и просто признавались актрисе в любви. «Все равно красотка! Только в глазах легкая грустинка»; «Предупреждать надо! Так и до инфаркта можно довести! Ну теперь, в тотал блонд»; «Я знала, что этот день настанет и все-таки ты это сделаешь. Тебе идет. Мы любим тебя любой»; «Обожаю вас лысой! Вдох-выдох, фильм вы там невероятная и лысая»; «Красоту ничем не испортить», — пишут под видео.

Для Волковой это уже не первый подобный опыт. В 2005 году актриса также полностью расставалась с волосами, тогда она была в начале отношений с писателем Эдуардом Лимоновым, за которого позже вышла замуж. В таком образе она появилась в фильмах «Вдох-Выдох» Ивана Дыховичного и в картине Сергея Соловьева «2-Асса-2».

Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Напомним, недавно Екатерина Волкова впервые появилась на публике после госпитализации. В разговоре с корреспондентом KP.RU на VK Fest актриса рассказала, что даже во время болезни продолжала выходить на сцену.

Волкова призналась, что после госпитализации сбегала из больницы ради спектаклей и выступила в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле и Тюмени. По словам артистки, она не хотела подводить зрителей, которые заранее приобрели билеты. Однако такое отношение к работе в итоге обернулось новым обострением болезни.