Песков прокомментировал призыв Федорова провести выборы на Украине

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков Фото: REUTERS.

…- Дмитрий Сергеевич, следят ли в Кремле за внутриполитической ситуацией на Украине?.. В частности, что думают про заявление Михаила Федорова, бывшего министра обороны, который призвал скорее провести в стране выборы?

- Ну, киевский режим и вот эта квазиполитическая поляна киевского режима весьма и весьма неоднородны, - сказал официальный представитель Кремля, отвечая в четверг, 20 августа, на вопросы журналистов. - Мы видим, что многие там пытаются, естественно, и рыбу ловить в мутной воде… Кто-то пытается ссылаться на демократию, на нормы демократии, кто-то даже не пытается этого делать.

Но де-юре ситуация обстоит именно так, как об этом уже неоднократно говорил президент Путин.

ЧТО ЕЩЕ СКАЗАЛ ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ КРЕМЛЯ

Вопрос:

- …СМИ сообщают о том, что в ближайшее время может состояться визит Кушнера и Уиткоффа в Москву. Есть ли у вас какая-то информация об этом? (Речь об украинской тематике. - А.Г.)

Песков:

- Нет, точной информации нет, пока никаких конкретных дней не зарезервировано для такого визита.

Насколько нам известно, американские переговорщики активно работают по другим направлениям американской внешней политики. Но вместе с тем они всегда желанные гости в Москве, они всегда желанные собеседники для их российских визави, с кем они находятся в постоянном рабочем контакте, и для президента Путина.

Вопрос:

- Бывший глава МИД Украины Кулеба заявлял, что Киев достиг потолка международной поддержки. Видят ли в Кремле тренд на усталость на Западе от поддержки Украины или все-таки утверждать такое пока ошибочно?

Песков:

- Такой тренд, безусловно, есть. Не нужно его преувеличивать. Потому что в Европе остается такой костяк стран, которые повышают свою вовлеченность в этой войне, непосредственную вовлеченность, технологическую, техническую и так далее.

Ну, например, Великобритания.

И, конечно, такие страны делают все возможное, чтобы эту усталость купировать… Наоборот, не давать этой усталости развиваться и всячески поощрять европейские страны на дальнейшее продолжение этой войны.