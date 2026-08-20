Politico: обращение Федорова стало прямым вызовом Зеленскому. Фото: Mykhaylo Palinchak/Keystone Press Agency/Global Look Press

Обращение экс-министра обороны Украины Михаила Федорова с призывом к проведению выборов стало одним из самых прямых вызовов Владимиру Зеленскому с начала конфликта. Об этом пишет газета Politico.

Как отмечает издание, экс-министр выбрал темы, которые находят отклик у общества.

Увольнение Федорова с поста министра обороны Украины 14 июля вызвало масштабную волну недовольства по всей стране. Сторонники экс-министра требуют восстановить Федорова в должности. 18 августа бывший министр обороны выступил с видеообращением, в котором затронул темы коррупции и призвал провести президентские выборы на Украине.

Напомним, срок полномочий Зеленского истек еще 20 мая 2024 года, выборы были отменены под предлогом военного положения.

Комментируя обращение Федорова о масштабной коррупции в стране, которая «разъедает» Украину, и о выборах, французский политик Флориан Филиппо допустил возможность убийства Владимира Зеленского.