Анатолий Цой высказался о скандале с «Колобком» и «удалении» лица Ивлеевой: «Вероятно, другого варианта просто не было»

Анатолий Цой Фото: Личный архив.

Певец и экс-участник группы MBAND Анатолий Цой в разговоре с корреспондентом KP.RU высказался о двух громких историях вокруг российских фильмов. Артист рассказал, как относится к конфликту вокруг «Последнего богатыря. Колобка» и переноса премьеры нового «Человека-паука», а также оценил решение создателей «Мальвины» заменить лицо Насти Ивлеевой с помощью дипфейка.

По мнению Цоя, зрительский интерес к двум конкурирующим проектам вроде "Колобка" и "Человека-паука" сам по себе не является проблемой. Певец не стал выбирать сторону, отметив, что у каждого фильма своя аудитория, а кино прежде всего связано с эмоциями.

«Честно скажу, не хочу вставать ни на чью сторону: и у одного проекта, и у другого своя аудитория. Кино — это вообще территория эмоций, и когда люди горячо спорят из-за любимых историй, это даже здорово: значит, им не все равно. Главное, чтобы в итоге и «Колобок», и «Человек-паук» смогли показать зрителям то, ради чего их снимали: классную историю и крутые эмоции», — рассказал Анатолий.

Премьера «Последнего богатыря. Колобка» состоялась в начале августа. Картина стала приквелом франшизы «Последний богатырь». При этом неофициальный выход нового фильма о Человеке-пауке перенесли, что вызвало недовольство части зрителей. В социальных сетях началась критика создателей российской сказки, а режиссер Антон Маслов и актер Дмитрий Журавлев рассказывали о негативных сообщениях и угрозах, которые поступали им и их семьям. Гарик Харламов, озвучивший Колобка, также высказывался по поводу ситуации и отмечал, что не понимает, почему перенос голливудской картины связывают с ним и российским проектом.

Не менее интересная история произошла с другой картиной, в которой должна была сыграть Настя Ивлеева. Фильм «Мальвина» готовился к прокату около трех лет, однако после скандальной вечеринки с участием знаменитостей его премьеру отложили. Ивлеева исполняла главную роль, поэтому полностью переснять уже готовый материал было бы непросто. В итоге создатели нашли более легкий способ сохранить отснятые сцены. 4 августа состоялся релиз картины уже под названием «Это все она!». Внешность Ивлеевой изменили с помощью нейросети: ее тело осталось в кадре, а лицо заменили сгенерированной внешностью актрисы Анастасии Беловой. Кроме того, героиню переозвучила Юлия Хлынина.

Цой считает, что использование такой технологии требует особого отношения. «Дипфейк — штука мощная, но очень тонкая: тут важно не потерять грань между инновацией и этикой. Мне кажется, зритель все-таки хочет видеть настоящих людей, чувствовать их эмоции, понимать, что перед ним живой артист», — отметил Анатолий.

При этом артист не стал категорично утверждать, что картину вообще не стоило выпускать после замены внешности исполнительницы главной роли. «Что касается фильма, то не берусь судить, стоило ли его выпускать, заменив лицо главной героини. Вероятно, другого варианта просто не было», — добавил Цой.

Ранее на историю с «Колобком» и заменой Ивлеевой обратила внимание Ксения Собчак. Журналистка связала две ситуации, рассуждая о том, что современные технологии уже позволяют менять внешность актеров в готовых фильмах. По ее мнению, если создатели «Мальвины» смогли сохранить материал после ухода Ивлеевой, то подобный подход теоретически можно было использовать и для доработки образа Колобка.

«Если уж в другом кино смогли заменить живую Ивлееву на ИИ-суррогат, компьютерный рисунок тоже можно было бы как бы подправить. Даже маленький Колобок выглядит как копипаст Чебурашки, только без ушей», — заявила Собчак.

Отдельно журналистка раскритиковала реакцию команды «Последнего богатыря. Колобка» на замечания зрителей по поводу графики. По словам Собчак, режиссер Антон Маслов и актер Дмитрий Журавлев чрезмерно резко ответили на комментарий московского электрика, который высказался о качестве визуальной составляющей.

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