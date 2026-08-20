С «самой красивой убийцы» сорвали маску: преступницу требуют казнить после публикации ее фото без фильтров

Обвинение опубликовало подлинные фотографии Ким Со Ён без косметики и онлайн-фильтров. Фото: социальные сети/полиция Сеула

Да, красота - это страшная сила! Может убить, а может и спасти - и не только в переносном смысле. Двадцатилетняя Ким Со Ён из Южной Кореи из-за своей внешности успела испытать и то, и другое.

Не по годам алчная и циничная девица нашла способ слегка обогатиться - знакомиться с парнями, чтобы на свиданиях получать от них дармовое угощение в ресторанах и всякие подарки. Вскоре у нее появился первый ухажер. Были и романтические ужины, и презенты. Но молодой человек стал недвусмысленно намекать на более тесные отношения. В итоге в январе этого года его бездыханное тело нашли в одном из сеульских мотелей. Как потом выяснилось, Ким, приехав с ним туда, подмешала спутнику в алкоголь психотропный препарат. Мужчина потерял сознание и умер.

Но халявной еды и подарков кореянке по-прежнему хотелось, и она поставила технологию на поток. Встречи с новыми знакомыми завершались приездами в мотель и отравой в бокале. Еще один знакомец Ким погиб, другие четверо выжили, но получили сильнейший вред здоровью.

В концов концов злодейку разоблачили, закрутилось следствие и история попала в прессу. Тут-то и началось самое интересное. Пользователи соцсетей нашли аккаунт Ким Со Ён. И увидели там ее фото, с которого смотрела девушка ангельской красоты - тонкая, нежная, чувственная. Число подписчиков страницы стремительно выросло более чем в 40 раз - под сотню тысяч. Требование прокуратуры приговорить «клофелинщицу» к смертной казни было встречено в штыки. «Слишком красивая, чтобы быть убийцей», «Ей нужно смягчить приговор», «Я все равно не ее стороне», - писали в комментариях пользователи и заваливали арестантку лайками.

Когда бушуют чувства, взывать к разуму бесполезно. И обвинение пошло на нестандартный ход: опубликовало подлинные фотографии Ким - без косметики и онлайн-фильтров. На этих снимках девушка оказалась далека от идеала: широкий нос, маленькие глазки, круглое лицо. И многочисленные поклонники мгновенно разочаровались в ней. Недавнего кумира подняли на виртуальные вилы, потребовав вслед за прокуратурой смертной казни для «бесстыжей обманщицы».

Приговор должны вынести 27 августа, и судьи будут смотреть на реальное лицо обвиняемой, а не на ее прелестный портрет в соцсетях.

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