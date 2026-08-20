Принц Гарри и Меган Маркл возвращаются в Англию: жить в США слишком дорого

41-летний британский принц Гарри вместе со своей супругой Меган Маркл возвращаются из США в Великобританию. Фото: Photo Image Press/Keystone Press Agency/Global Look Press

Сообщение о том, что 41-летний британский принц Гарри вместе со своей супругой Меган Маркл (они носят титул герцогов Сассекских) возвращаются из США в Альбион, произвело в Лондоне эффект разорвавшейся бомбы. Репортеры молниеносно выдали детали. Вот они: отношения с папой-королем у Гарри почти налажены, а вот с братом Уильямом еще есть трения; будущее местожительство младшей семьи голубой крови пока держится в тайне – из соображений безопасности; зато известно, что королевские внук и внучка (Арчи и Лилибет) уже зачислены в первый класс и пойдут в школу в сентябре.

Англичан волнует один вопрос: почему они возвращаются? Главная версия – нужда заставила. С тех пор, как в 2020 году рыжего принца и его родившуюся в США супругу с частично африканскими корнями изгнали из королевской семьи, многие британцы не скрывали злорадства – пусть поживут за свой счет, да и вернутся с покаянием. Ведь Меган ушла, хлопнув дверью: покойную свекровь-королеву она обвиняла в расизме, а жену деверя Кейт Миддлтон – в холодном и снобистском отношении. За такие слова новых Адама и Еву изгнали из их Эдема в Виндзорском замке, как в Библии, голыми: Гарри и Меган были лишены статуса «работающих членов королевской семьи». Это значит, что вот уже шесть лет супруги не могут участвовать в разных королевских церемониях и получать за это полагающиеся им суммы.

В США Меган и Гарри трудились на ниве самопиара – давали интервью за большие гонорары. Фото: Josh Stanyer/Keystone Press Agency/Global Look Press

Переехав в Америку, какое-то время Гарри и Меган держались, несмотря на отказ Дональда Трампа помочь им с личной охраной и прочими подобающими титулу услугами. Меган и Гарри трудились на ниве самопиара – давали интервью телезвезде Опре Уинфри, выпускали книги о прошлой жизни в Букингемском дворце. Меган создала свой собственный брэнд As Ever («Как всегда») – на стриминговой платформе она делилась рецептами любимых блюд, секретами садоводства и правильного приема гостей. Но через несколько лет платформа отключилась, пожелав брэнду «Как всегда» продолжать в том же духе – за свой счет. И вот, на шестой год самостоятельной жизни, нужда, похоже, все же бросила герцога и герцогиню Сассекских назад, в Англию.

Лондонская Daily Mail подсчитала, что за один только дом в Калифорнии супруги должны платить по ипотеке $650 000 в год, включая налог на роскошь. Вилла с 9 спальнями, приобретенная Меган и Гарри у российского миллиардера Сергея Гришина, считается роскошной недвижимостью. К этому стоит добавить расходы на поддержание в «рабочем» состоянии виллы в Португалии, купленной за 6,3 миллиона фунтов-стерлингов. А еще, по данным Daily Mail, частная охранная фирма в дорогущей Калифорнии берет с них по 9 тысяч долларов в день. Недавно принц Гарри рассказал, как он был «расстроен и опустошен» решением суда, отказавшим ему и семье в предоставлении охранных услуг за счет государства.

Возможно, все это и заставило Гарри обратить свой взор к покинутой им родине. Этим летом он уже приезжал к отцу – повидаться. Похоже, достигнуто какое-то соглашение и по охране, и по испортившему Гарри жизнь в Америке квартирному вопросу. Упорствует, правда, брат Уильям, не разговаривающий с Гарри уже несколько лет. Но живущие сплетнями об этой семье десятки британских репортеров с радостью встречают возращение супругов, рассчитывая на сенсационные сюжеты.

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