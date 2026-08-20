На Солнце – серия мощных вспышек. Фото: muratart/Shutterstock/Fotodom

На Солнце – серия мощных вспышек. В четверг, 20 августа, вскоре после полудня, «прогремел» самый сильный солнечный взрыв за весь август, сообщает Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РАН. Ждать ли магнитной бури, разобрался KP.RU.

МОЩНАЯ ВСПЫШКА НА СОЛНЦЕ В ЧЕТВЕРГ

Прогноз на текущую неделю выглядел мирным. Пара незначительных магнитных бурь в самом начале недели, и только. Но, как это часто бывает с прогнозами, в одночасье картина изменилась.

В четверг, 20 августа, из-за края Солнца показалась активная область, которую астрономы обозначили номером 4513. То, что она способна на многое, было понятно еще парой дней раньше. Ведь обратная сторона Солнца, хотя не всегда и не уверенно, наблюдается со спутников. Но никто не предполагал, что появление активной области обернется феерией.

На вид 4513 невзрачна: какие-то пятна, не очень крупные. Но сколько же вспышек! В полдень по московскому времени 20 августа Лаборатория сообщила: группа выдала самую мощную вспышку августа. Но рекорд не продержался и четырех часов. Около 16 часов в том же районе – еще один взрыв, которому до высшего, экстремального класса не хватило каких-то 20 процентов.

И если с утра астрономы готовы были поручиться, что экстремальной вспышки не будет, то теперь уже нет.

ЧТО ИЗВЕСТНО О ВСПЫШКЕ

Солнечные пятна – это лишь верхушки айсберга. Основные процессы разворачиваются на глубине около 200 тысяч километров. Фото: photoshopav/Shutterstock/Fotodom

Мы отметили, что область 4513 смотрится скромно, и ярится явно не по своим «талантам» и возможностям.

- Откуда в этом месте Солнца вообще есть энергия, всё ещё непонятно, - недоумевает официальный канал Лаборатории.

Все самое важное – скрыто! Солнечные пятна – это лишь верхушки айсберга. Основные процессы разворачиваются на глубине около 200 тысяч километров (диаметр Солнца – 1,4 миллиона километров). Именно там формируются сильные магнитные поля. Силовые линии этих полей, достигая видимой поверхности, как бы сковывают плазму. Она слегка остывает, и по контрасту кажется черной. Вот и пятно. А скованная энергия все равно прорывается – в виде вспышки или взрыва.

Но что именно творится там, глубоко-глубоко – мы же толком не ведаем. Вот и остается только удивляться.

ПРОГНОЗ

В Лаборатории уверены: энергия (пусть мы не понимаем, откуда она вообще здесь взялась) заканчивается:

- Исходя из размеров активного центра, он давно сжёг всё, что ему было выделено по нормативам, и уже просто взрывается в кредит.

Израсходовать все топливо - вопрос нескольких дней. Но активная область только-только появилась на солнечном краю. Это не опасное для Земли расположение. Но до зоны, откуда – долетит, то есть около центра солнечного диска, пятну осталось двигаться 3-4 дня. И если еще с утра астрономы были уверены, что столько активная область не протянет, не хватит энергии, теперь такой уверенности нет.

И вероятность, что 4513 выстрелит экстремальной вспышкой как раз так, чтобы «попасть в Землю», хоть и ничтожна, но не равна нулю.

БУДЕТ ЛИ МАГНИТНАЯ БУРЯ СЕГОДНЯ, 20 АВГУСТА 2026?

«Космическая погода» в окрестностях Земли и так довольно напряженная. На нашу планету влияет среднего размера «дыра» в атмосфере Солнца. Фото: Elena11/Shutterstock/Fotodom

А «космическая погода» в окрестностях Земли и так довольно напряженная. На нашу планету влияет среднего размера «дыра» в атмосфере Солнца (она никак не связана с областью 4513). Через эту «дыру» на Землю дует солнечный ветер с повышенной скорости (60 километров в секунду, примерно в 1,5 раза выше нормы). Сильную бурю такой ветер не вызовет, но слабую и среднюю – вполне. Недаром на северах, на темнеющем после полярного дня небе, почти еженощно видят сияния.

Что, если удар от активной области ляжет на подготовленную почву? И нам мало не покажется! Это интригующий вопрос KP.RU задал руководителю Лаборатории Сергею Богачеву:

- Бывает всякое. Бывает, что группа пятен рекордного размера проходит без единой стоящей внимания вспышки. Бывает наоборот, что крупное событие происходит почти на пустом месте. Но это исключение. Глобально, все самые сильные вспышки всегда происходили в очень крупных активных центрах. Поэтому что-то выше среднего или даже заметно выше среднего может произойти. Но ни исторические рекорды, ни даже рекорды года в текущей ситуации невозможны, - сказал Сергей Богачев.

Выдыхаем. Но бдительность сохраняем.