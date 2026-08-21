Старый смартфон хранит в себе ваши данные, которые мошенники могут легко восстановить специальными программами. Рассказываем, как надежно очистить телефон перед его продажей или утилизацией. Фото: Pixel-Shot/Shutterstock/Fotodom

Старый телефон пылится на полке, а вы не знаете, куда его деть. Можно продать, подарить другу, отдать родственнику, а если совсем безнадежен - просто выбросить. Но в любом из этих сценариев есть риск нечаянно передать новым владельцам ваши свои фото, переписки и доступ к банковским приложениям. Как подготовить ставший ненужным гаджет к утилизации, чтобы не нажить проблем, «Комсомолке» рассказал руководитель Дирекции финансовой грамотности НИФИ Минфина России и проекта «Моифинансы.рф» Дмитрий Модель.

КАК ЗАЩИТИТЬ И УДАЛИТЬ ЛИЧНЫЕ ДАННЫЕ С ТЕЛЕФОНА

Неважно, уйдет телефон покупателю, лучшему другу или в мусорный бак, - первый шаг всегда один: сохранить все ценное. Надеяться на автоматическое копирование в облако не стоит. Дмитрий Модель предупреждает: синхронизация (автоматическая передача данных с телефона в интернет-хранилище) часто работает с перерывами, и ваши снимки или могут не сохраниться.

- Автоматическое копирование может выполняться с большими интервалами, поэтому данные за последние дни или недели легко потерять. Лучше запустить резервное копирование вручную, - советует Дмитрий Модель.

А для самых дорогих сердцу файлов, будь то детские фото или сканы документов, он рекомендует подстелить соломку в двух местах: сложить их не только в облачный сервис (удаленное хранилище вроде Яндекс.Диска или iCloud), но и на физический носитель - компьютер или обычную флешку. Так спокойнее.

Самые важные файлы стоит сложить не только в облачный сервис, но и на физический носитель. Фото: Yuriosav/Shutterstock/Fotodom

ВЫЙДИТЕ ИЗ ВСЕХ АККАУНТОВ

Когда все важное спасено, начинается генеральная уборка. Не имеет значения, кому именно достанется аппарат - покупателю, родной бабушке или пункту приема вторсырья. Просто стереть приложения с рабочего стола недостаточно: чужие руки могут восстановить данные. Дмитрий Модель настаивает: после создания копии необходимо методично выйти из всех сервисов, где вы когда-либо вводили логин и пароль.

- Выйдите из всех приложений, игровых платформ и сервисов, где была выполнена авторизация. Удалите сохраненные в браузерах пароли для автозаполнения. Отвяжите устройство от учетной записи производителя, например, Apple ID или Google-аккаунта, - дает инструкцию эксперт. - Только после этого выполняйте полный сброс до заводских настроек.

И не забудьте про железо. В спешке многие оставляют в лотке SIM-карту и карту памяти. Проверьте, чтобы они не уплыли к чужим людям - эта мелочь может аукнуться в самый неподходящий момент.

Подарив, продав или даже выбросив свой старый смартфон, вы рискуете нечаянно передать людям ваши фото, переписки и доступ к банковским приложениям. Фото: Sergey Granev/Shutterstock/Fotodom

КАК БЫСТРО ПРОДАТЬ НЕНУЖНЫЙ ТЕЛЕФОН

Если вы решили извлечь из старого телефона выгоду или просто сделать кому-то приятный подарок, придется немного привести смартфон в порядок. Тут нет магии - работает простая психология. Дмитрий Модель советует отнестись к делу как к предпродажной (или предподарочной) подготовке: аккуратно, не заливая водой, почистить корпус, разъемы и динамики, а заодно раскопать в закромах заводскую коробку, документы и зарядку.

- Это ускорит поиск покупателя, - поясняет наш собеседник.

То же правило работает, когда вы отдаете гаджет другу или родственнику: устройство «как из магазина» выглядит куда солиднее и показывает ваше уважение к человеку.

КАК ПРАВИЛЬНО УТИЛИЗИРОВАТЬ СМАРТФОН В 2026 ГОДУ

Если продавать или дарить нечего - телефон разбит, вздулся аккумулятор или он превратился в «кирпич» (перестал включаться) - казалось бы, проще выбросить его в ведро. Но это плохая идея и для экологии, и для вашего кошелька. Дмитрий Модель предлагает два разумных пути.

Первый - сдать гаджет в сервисный центр на запчасти. За это даже могут дать небольшое вознаграждение.

Второй - найти официальный пункт приема электронных устройств. Эксперт предупреждает, что отправлять смартфон в бак с бытовым мусором не стоит: батарейки и микросхемы содержат вредные вещества.

Не выбрасывайте смартфон в обычный мусорный бак - это действие вредит природе и может вызвать пожар. Фото: Melnikov Dmitriy/Shutterstock/Fotodom

7 ПРОСТЫХ НАСТРОЕК ДЛЯ НОВОГО ТЕЛЕФОНА

Новый смартфон - это повод начать жизнь с чистого листа в плане безопасности и перестать разбрасываться паролями. Дмитрий Модель дал простой набор правил для тех, кто хочет спать спокойно:

1. Долой пароли из браузера.

Сохранять логины и пароли прямо в Chrome или Safari удобно, но рискованно. Куда надежнее использовать менеджер паролей (специальную программу-сейф). Он хранит все под одним главным ключом и сам генерирует сложные комбинации, которые вы не забудете, потому что их не нужно помнить.

2. Блокировка экрана - это святое.

Установите не просто графический ключ из четырех точек, а нормальный длинный пароль или вход по отпечатку пальца/лицу (биометрию).

3. Уберите подробности с глаз долой.

Настройте телефон так, чтобы на заблокированном экране не высвечивался полный текст сообщений. Иначе ваш случайный попутчик в метро узнает о вас больше, чем вам хотелось бы.

4. Функция поиска - ваш шанс.

Активируйте возможность найти устройство удаленно (через сайт производителя, с помощью другого устройства и т.п.). Это палочка-выручалочка на случай кражи или когда телефон завалился за диван, а вы не можете на него позвонить.

5. Двойной замок.

Везде, где только можно, включайте двухфакторную аутентификацию (подтверждение входа через SMS или приложение). Да, это лишние две секунды при входе, но без этого кода мошенники не войдут, даже зная ваш пароль.

6. Ручной режим.

Если пароли придумываете сами, не используйте клички собак, даты рождения и слово «password». Каждый важный сервис должен получить свой уникальный и сложный ключ.

7. Антивирус - не роскошь.

Установите официальное защитное программное обеспечение. Эксперт напоминает, что многие производители предлагают бесплатные базовые версии, которых рядовому пользователю хватит за глаза.

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