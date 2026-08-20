Бежать, кричать или замереть: россияне рассказали, как спасались бы от медведя в лесу

Большинство россиян не стало бы убегать от медведя. Фото: IMAGO/Ralf Kistowski/GLOBAL LOOK PRESS

На Алтае медведь напал на туристов прямо в палатке. Хищник утащил 29-летнюю девушку, несмотря на попытки ее жениха и подоспевших егерей отпугнуть зверя. Туристка погибла от полученных травм. После случившегося сайт KP.RU спросил читателей, как они поступили бы при встрече с медведем в лесу

Так, 14% опрошенных россиян уверены, что бросились бы наутек. Для человека, который неожиданно сталкивается с крупным хищником, первая реакция вполне может быть инстинктивной – как можно быстрее увеличить расстояние.

34% – постарались бы незаметно уйти. Это второй по популярности ответ. Читатели объясняют, что многое зависит от расстояния до зверя.

«Зависит от расстояния – буду шуметь или незаметно очень быстро, быстро как только возможно, удалюсь», – поделился участник опроса.

«Нас учили, что нужно повернуться спиной к медведю и уходить», – отметил респондент.

«Бежать тоже смысла нет – догонит в два счета. Отходить задом, но ни в коем случае не поворачиваться к нему спиной, тогда хоть как-то будешь оценивать ситуацию. Но это я рассуждаю про себя. Я медведей видел только в кино и в зоопарке. А в реальной жизни – нет», – ответил другой.

А вот 36% – закричали бы во весь голос. Именно этот вариант оказался самым популярным. Однако в комментариях пользователи признаются, что в момент реальной встречи страх может оказаться сильнее любых заранее продуманных действий.

«Я бы сначала заорал от страха, а потом уже думал, что делать дальше. В такой ситуации вряд ли получится спокойно вспомнить все правила поведения с медведем», – поделился опрошенный.

«Я бы сразу начал кричать и шуметь изо всех сил, чтобы медведь испугался и ушел. Наверное, в такой ситуации главное – дать ему понять, что перед ним не добыча», – рассказал участник опроса.

10% – притворились бы мертвыми. Эта часть читателей в случае встречи с медведем предпочла бы не двигаться и не провоцировать зверя, надеясь, что он потеряет интерес и уйдет.

Еще 6% участников опроса выбрали другой вариант. Один из читателей рассказал, что уже встречал медведя во время рыбалки в Карелии. Зверь находился примерно в 70 метрах и ловил рыбу.

«Аккуратненько смотал спиннинг и медленно стал отходить подальше», – поделился он, добавив, что встреча оказалась очень пугающей.

«Я только от заданного вопроса дышать стала через раз, а если бы встретилась наяву с медведем, перестала бы дышать совсем», – призналась читательница.

«Никто не знает, как он поведет себя в подобной стрессовой ситуации», – добавил участник опроса.

Опрос проведен среди подписчиков сайта KP.RU в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники, а также в мессенджерах Telegram и Viber. Респонденты могли выбрать несколько вариантов ответа. Участие в исследовании приняли 892 человека.