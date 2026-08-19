«Терзал на глазах у жениха»: стали известны подробности гибели туристки от лап медведя в Горном Алтае

Турист видел, как медведь убивает его невесту в Горном Алтае. Фото: Philipp von Ditfurth/GLOBAL LOOK PRESS

В селе Артыбаш Турочакского района в Горном Алтае разыгралась страшная трагедия. На туристку, отдыхавшую в палатке на турбазе вместе со своим женихом, напал медведь. Хищник растерзал девушку прямо на глазах у ее возлюбленного. Об этом сообщает «КП-Новосибирск».

В экстренных службах республики отметили, что девушка 1996 года рождения приехала на отдых из Новосибирска.

«Все произошло на глазах у ее молодого человека. Медведя пытались отогнать, но, увы, не вышло», - отмечают собеседники издания.

Туристка уже скончалась от полученных травм, когда медведь ушел.

Ранее сообщалось, что в республиканских специализированных службах в настоящее время решается вопрос о том, как теперь поступить с животным.

Также 19 августа стало известно, что в Кузбассе в районе приюта «Снежный Барс» (горный район Поднебесные Зубья) медведица напала на мужчину 1976 года рождения. Мужчину удалось спасти и отправить в больницу.